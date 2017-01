Představte si, že Hyundai chce, aby auto bylo součástí interiéru. Aby prostě zaparkovalo na vyhrazeném místě v domě, otevřelo celou stranu a střechu vozu a stalo se součástí interiéru. Jejich koncept Hyundai Mobile Vision by mohl být dokonce tak velkou součástí obýváku, že by se daly i vysunout sedadla, která by se tak stala nábytkem.

Auto by tak bylo vlastně součástí domácnosti. Lidé by v práci do něj nasedli, sundali by si boty, kravatu, sako, udělali by si v kávovaru svůj oblíbený druh kávy a vysedli doma už v papučích a šli třeba rovnou do sprchy, aby ze sebe smyli únavu.

Hyundai Mobile Vision

FOTO: Hyundai

A nejen to. Auto po cestě by reagovalo i na emoce řidiče a dokázalo by je vyhodnocovat a podle toho upravovat třeba hudbu, osvětlení nebo pozici sedadla.

Součástí prezentace značky Hyundai na CES ale byl i jeden návrh trochu realističtější. Jde o elektrokoloběžku, která je skládací a je malá, že se může stát součástí dveří elektrického Hyundaie Ioniq.

Koloběžka od Hyundaie

FOTO: Hyundai

FOTO: Hyundai

Na řídítkách je u palce malý ovladač, který řídí rychlost pohybu koloběžky. Když je koloběžka složená a zasazená do dveří, automaticky se dobíjí.

Hyundai o této koloběžce hovoří jako o „cestě na poslední míli“, tedy o přibližovadle, které pomůže překonat ten poslední malý kousek mezi vozem a třeba prací.

Koloběžka od Hyundaie

FOTO: Hyundai

FOTO: Hyundai