A je s podivem, že Google, který to vlastně všechno před lety začal a už od roku 2009 testuje vozy v Mountain View, dlouho nepřišel s něčím novým. Známe jeho Toyoty Prius, testoval i Ford F-150 s autonomním řízením a pak přišlo jeho speciální vajíčko zcela bez volantu. A pak dlouho nic. Moc dlouho. Zatímco Volvo už brázdí silnice jako taxík, Audi si přejíždí napříč Spojenými státy,… Google respektive jeho společnost Waymo nic nepředstavil.

Chrysler Pacifica pro Waymo

FOTO: Chrysler

FOTO: Chrysler

Konečně tedy víme, co vzniklo ze spojení Wayma a koncernu Fiat-Chrysler. Je to velké MPV Chrysler Pacifica v hybridní verzi. Patnáct kusů nyní nastoupí do ostrého provozu, kde se budou potýkat se vším, co klasická doprava přináší.

Pro Waymo je spojení s FCA zárukou toho, že se nebudou muset zaobírat detaily, jako je technika, pohon apod., ale soustředí se na ladění softwaru a senzorů. Pro FCA je to zase přímo raketový start z nuly na první kosmickou rychlost mezi elitu v autonomních vozech.