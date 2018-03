1. Výměna pneumatik

Pokud teploty stoupají nad sedm stupňů Celsia, je ideální objednat se do pneuservisu nebo prohodit zimní a letní pneumatiky svépomocí. Cena za přezutí se pohybuje kolem 500 - 700 korun. Přehled českých pneuservisů najdete na stránce www.pneuservisy.cz.

Zimní pneumatiky jsou v Česku povinné od 1. listopadu do 31. března. Podle zákona je povinnost zimního obutí v případě, že je na silnici sníh nebo led, případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na silnici během jízdy může vyskytovat “souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza”. Pokud je v listopadu či březnu neobvykle teplé počasí, můžete jet na letních gumách. V místech, kde je značka „Zimní výbava“ musíte mít od 1. 11. do 31. 3. zimní pneumatiky vždy.

2. Důkladné umytí vozidla

Po zimě je potřeba auto zbavit nečistot a solí, kterými se sypou silnice. Vezměte auto do myčky a nechte jej důkladně vyčistit, včetně podvozku. Není také od věci po umytí auto ještě jednou omýt tlakovou hadicí - zaměřte se na podběhy a podvozek. Dobré je také umýt motorový prostor, pokud si na to netroufáte, je lepší to svěřit specialistům. Až karoserie uschne, je dobré ji navoskovat. Zkontrolujte také stěrače a případně je vyměňte za jiné.

FOTO: Bosch

3. Nechte zkontrolovat klimatizaci

Klimatizace v automobilu potřebuje pravidelný servis, a to ideálně jednou ročně před letními měsíci. V servisu zkontrolují správnou funkčnost, doplní chladící médium a vymění kabinový filtr.

Kabinové filtry se zanášejí mikroorganismy a plísněmi, takže je nutná jejich každoroční výměna. Jednou ročně nebo nejpozději jednou za dva roky je nutné nechat v servisu zkontrolovat (a případně doplnit) chladící médium. Celková kontrola trvá zhruba půl hodiny a vyjde asi na 800 korun (záleží, co všechno servis mění). Nejvhodnější doba pro kontrolu klimatizace je na jaře - v létě se klimatizace používá nejvíce. V servisu rovněž zjistí, zda médium někde neuniká a zkontrolují také správný tlak v celém okruhu.

4. Jarní prohlídky v servisech

Ideální je zajet s autem na jarní prohlídku, kterou navíc mnoho servisních středisek nabízí za zvýhodněnou cenu. Co je důležité zkontrolovat? Zejména stav chladící a brzdové kapaliny. Dále kontrola brzd (těsnost brzdového vedení a hadiček) a dále tlumičů. V servisu vám také odstraní nečistoty, které při běžném mytí nevyčistíte. Dobré je nechat zkontrolovat dostatečné nabití akumulátoru a filtry - vzduchový, palivový.