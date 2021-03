Sedm věcí, které byste měli ráno udělat pro větší přísun energie

Bez kvalitního spánku to nepůjde. Pokud ale v posteli trávíte dostatek času a stále se po ránu cítíte zpomaleně a bez energie, možná je na čase změnit svoji ranní rutinu. Osvojte si návyky, díky kterým budete o poznání bdělejší.

Stres má na naše tělo mnoho účinků, jedním z nich je snížená hladina energie. Než se pustíte do práce, zkuste se proto alespoň desetkrát hluboce a procítěně nadechnout a vydechnout.

Pití vody, i když nemáte žízeň, může posílit vaši energii. I proto tolik odborníků na zdraví doporučuje po probuzení vypít alespoň jednu sklenici vody. „Správná hydratace pomáhá vašemu tělo dobře fungovat, protože voda pomáhá pohybům kyslíku v těle,“ uvádí dietoložka Stephanie Nelsonová. Navíc je to jednoduché a téměř zdarma.

Fyzická aktivita zvyšuje příval endorfinů, díky kterým se cítíme nabuzeně. Výzkumy také ukázaly, že lidé, kteří ráno sportují, mají tendenci být aktivnější po celý den. Počítá se přitom i krátká procházka kolem domu či ranní milování. Cokoliv, co vám přirozeně vžene barvu do tváře.

Pokud vašemu tělo chybí živiny a vitamíny, není divu, že jste unavení. Zaměřte se na to, kolik a jakého jídla přes den sníte a třeba se i poraďte s odborníkem. Zaměřte se na dostatečný příjem bílkovin a zdravých tuků, a dbejte na to, abyste měli dostatek paliva na celý den.

To, co ráno zabírá na jednu osobu, nemusí nutně na tu druhou. Pokud jste například obklopena kamarádkami, které začínají den jógou a zeleným smoothie, neznamená to, že stejný přístup bude vyhovovat i vám.