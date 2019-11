Puklo jí srdce a skončila na vozíku. Nevzdala se, zatančí si i ve StarDance

Na vozíčku je paní Lucie už skoro tři roky. Dříve se léčila jen s vysokým tlakem, i lékaře tak zaskočilo, když u ní došlo k takzvané disekci aorty a následné ischemii hrudní míchy.

Doslova jí puklo srdce

„Trochu se mi rozpárala vnitřní stěna aorty a kvůli tomu potom odumřela hrudní mícha, tím pádem jsem skončila na vozíčku. Lékaři sami nevěděli, jak se to stalo,“ vysvětlila s tím, že se na nemocničním lůžku ocitla zničehonic.

Z nemocnice mámu pěti dětí pustili už na vozíčku. „Pro děti to bylo v tu chvíli celkem náročné, protože nejmladšímu synovi bylo tehdy dva a čtvrt roku a manžel je pracovně dost vytížený,“ zmínila.

S chodem domácnosti i s péčí o nejmladšího syna tak musely vypomoci starší dcery.

Maminka pěti dětí si tréninky užívá. Foto: Novinky

S postupným návratem do běžného života jí pomáhalo Centrum Paraple. Dnes se znovu dokáže plně věnovat dětem a pomalu se vrací i do zaměstnání.

„Vrátila jsem se do práce, zatím na dva dny v týdnu. Jezdím také cvičit a čas trávím samozřejmě i aktivitami s dětmi,“ vyjmenovala.

Ráda by se vrátila i ke sportování, v budoucnu by si chtěla pořídit handbike. „I když v něm člověk také sedí, je to úplně jiné poježdění v přírodě než na vozíku,“ vysvětlila.

Ruml musí tančit bez vedení partnerky

Lucie Gachi v sobotu vystoupí ve StarDance s párem Natálie Otáhalová a Matouš Ruml, pro diváky nacvičují tanec cha-cha. Za příležitost zatancovat si je ráda.

„I když mám tanec ráda, nikdy jsem nestihla se ho naučit,“ přiznala. Spolupráci se zkušenějším tanečním párem si vychvaluje: „Vymýšlení choreografie a spousta věcí je na nich, ale spolupráce je fajn, je to s nimi super.“

Ruml je za novou taneční zkušenost rád. Foto: Novinky

Za novou zkušenost je rád i herec Matouš Ruml. „Pro mě je to úplně jiná zkušenost, protože když netancuji s Natálkou, tak mě nikdo nevede a já to musím mít opravdu napočítané do rytmu,“ vysvětlil.

Taneční choreografii, kterou připravuje tanečnice Natálie Otáhalová, pojali napůl tanečně a napůl herecky. „Je to humorné. My jsme to chtěli udělat víc herecké. Víc postavit na situaci, ale nebylo by to tolik o tanci, tak je to tak půl na půl,“ popsal herec.

Benefiční večer už počtvrté

Ročně v České republice ochrne následkem poškození míchy kolem 280 lidí. Nejčastěji se tak stává následkem dopravních nehod, po sportovních úrazech, pádech či skocích do vody. Průměrný věk lidí s poškozením míchy je 50 let, přes dvě třetiny z nich jsou muži.

V rámci soutěžního pořadu StarDance se benefiční večer, během kterého pětice paraplegiků zatančí s tanečními páry, uskuteční už počtvrté. Tradičně také do poroty zasedne zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák.

Minulý rok se jen na dárcovských SMS zprávách během vystoupení vybralo 800 tisíc korun. I letos diváci mohou nejen během sobotního večera přispět na provoz centra zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PARAPLE 30, DMS PARAPLE 60 nebo DMS PARAPLE 90 na číslo 87 777. Číslo ve zprávě odkazuje k darované částce v korunách. Dárci mohou posílat finanční prostředky také na účet: 932932932/0300.