Pět typů bolestí hlavy, které není radno zanedbávat

„Pokud se s bolestmi hlavy potýkáte pravidelně, obvykle se není čeho bát. V případě, že se ale jedná o neobvyklý typ bolesti, nebo je to poprvé, kdy jste se s bolestí setkali v takové míře, je důležité to prověřit,“ říká profesor Stephen Silberstein pro Huffington Post.

Bolesti hlavy spojené s nádory jsou ale spíše lokalizovány do části mozku, kde je problém. Přičemž bolest přetrvává a k ránu je horší. Pokud jste proto v nedávné době začali trpět na bolesti, které jsou nejsilnější v ranních hodinách, prověřte to u svého lékaře.

„Vaše tělo se může potýkat s akutní bakteriální infekcí sliznice. Totéž platí pro bolesti hlavy doprovázené horečkou a ztrátou chuti nebo čichu, zimnicí, dušností nebo únavou. To by mohl být indikátor infekce covid-19,“ říká Diamondová.

Pokud je vám například 50 a více let a nikdy předtím jste s bolestmi hlavy neměli co do činění a nyní jste na ně začali trpět, je možné, že došlo k částečné buněčné artritidě. Ta se projevuje i problémy se zrakem, citlivostí pokožky hlavy a bolestmi čelisti.