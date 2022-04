Otázky, které odhalí váš vztah k alkoholu

„Velký vliv na výsledky měla práce z domova. Nekonvenční pracovní doba a menší míra kontroly vybízela k pití alkoholu během dne. Alkohol byl také v čase izolace spolehlivým společníkem a zdrojem zábavy,“ říká Sanam Hafeezová, neuropsycholožka z New Yorku pro Huffington Post.

Ačkoliv to vypadá, že pandemie ustupuje, návyky spojené s pitím alkoholu přetrvávají. Jak poznat, že se tento problém týká i vás? Zeptejte se sami sebe na následující otázky.

Stává se vám často, že se přistihnete při myšlenkách na alkohol? Může to být hned ráno po probuzení nebo kdykoliv během dne, kdy se vědomě začnete upínat k myšlence zaslouženého drinku na konci pracovního dne.

„Samozřejmě, že mohou nastat dny, kdy se opravdu těšíte na dobrou láhev vína nebo třeba degustaci spojenou s večeří. Pokud se z alkoholu ale stane jistá forma odměny, na kterou se těšíte častěji, než je zdrávo, může to signalizovat vážný problém,“ říká Sarah O'Brienová, specialistka na závislosti z Ark Behavioral Health, rehabilitačního centra v americkém státě Massachusetts.

Pokud jste si uvědomili přemíru konzumace alkoholu v minulosti, je to krok správným směrem. Problém ale nastává ve chvíli, kdy si stanovíte vlastní omezení, co se pití týče, která nejste schopni splnit.

Zkuste si stanovit jednoduché výzvy jako například, že nebudete následující dva týdny nebo třeba měsíc vůbec pít. Kromě ozdravení organismu si vyzkoušíte nejen to, jak pevnou máte vůli, ale také to, jestli bez alkoholu dokážete normálně fungovat.

Pokud ale cítíte, že tato otázka je pro vás příliš niterní a vlastně ani nechcete slyšet, co si blízcí o vašem pití myslí, může se jednat o varovný signál. Pokud totiž skrýváte svoji konzumaci alkoholu, může to být znamení, že jste pití posunuli na novou úroveň, a obáváte se, že by vaši přátelé a blízcí byli znepokojeni, kdyby si toho byli vědomi.