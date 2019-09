Migréna ji pravidelně doslova paralyzuje, o pouhé bolesti hlavy nemůže být řeč

Možná jste to již také zažili, bolest, zvracení, poruchy vidění, citlivost na pachy, zvuk, světlo, a to hned několik dní vkuse, přičemž žádné běžně dostupné léky nefungovaly. Řeč je o záchvatu migrény, tedy o něčem, co nemá s běžnou bolestí hlavy nic společného. Při skutečné migréně totiž lidé nejsou schopni jakkoliv fungovat. Nemoc je doslova na několik dní paralyzuje, což potvrzuje i příběh Rýzy Blažejovské, ženy, která se s migrénou poprvé setkala v pětadvaceti letech.