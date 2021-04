Krize středního věku u žen – jak ji poznat a jak se s ní vypořádat

Střední věk by se dal velmi obecně vymezit mezi 45. až 65. rokem života. Toto období je často zastoupeno různými životními změnami. Odchod dětí z domova, zdravotní problémy nebo odchod do důchodu. Jde tedy o situace, kdy většinou ženy začínají vážně přemítat o svém dosavadním životě a o tom, co je ještě čeká.

Pojem krize středního věku pochází z 60. let minulého století, uvádí web Psychology Today. Přišel s ním psycholog Elliot Jacques, který ho definoval jako období, kdy si lidé „začínají uvědomovat vlastní smrtelnost”. Jak k tomu dodává terapeutka Heather Z. Lyonsová, jde vlastně o boj s vlastní konečností.

„Naše smrtelnost se může stát najednou velmi významným milníkem, pokud se například setkáme se závažnými zdravotními potížemi, prožíváme přechod, případně ztratíme někoho blízkého,” uvádí Lyonsová pro Woman's Day. To podle ní vysvětluje, proč jde o tak citlivé období, ve kterém mnohé ženy pociťují najednou nutkání v životě ještě něčeho dosáhnout a najít v něm větší smysl.

Způsobů, jakými se krize středního věku začne projevovat, je přitom celá řada. Některé mohou znamenat nové potíže, některé ale také příležitost, jak se přizpůsobit nastalé situaci, tvrdí poradce Mark Mayfield.

Přibírání nebo ubývání na váze

Krize středního věku často sdílí podobné projevy s depresí, tvrdí poradkyně Jennifer Wickhamová, přičemž jednou z nich může být výraznější změna hmotnosti, která často provází velké emoční změny v ženském životě.

Apatie

Pokud najednou začnete ztrácet zájem a nadšení z věcí, které bývaly dříve potěšením, může jít o projev nastávající emoční krize.

„Nejlepším tipem, jak v apatii nezabřednout, je ocenit vše, co ve vašem životě funguje, a podle toho formovat každý další den,“ nabádá poradkyně Christine Huberová.

Udělala jsem dost?

„Na počátku čtyřicítky či padesátky bývají ženy nejčastěji konfrontovány se svou smrtelností a pocitem, že mají polovinu života za sebou. Výsledkem je, že se snaží pochopit svou přítomnost, minulost i budoucnost. Často pak vyvstává otázka, zda toho dokázaly dost. Pokud na to neumí odpovědět, mohou se propadnout do velkého chaosu,” vysvětluje Mark Mayfield.

Neobvyklé fyzické potíže

Není tajemstvím, že psychické potíže se mohou začít projevovat i fyzickými problémy. Bolesti hlavy či zažívací potíže, které nemají zjevnou příčinu, a mnohdy je léky jen tak neutlumí, bývají často spojeny s emoční krizí.

V takovém případě je třeba léky kombinovat s cílenou terapií, která rozklíčuje skutečné problémy a nabídne řešení.

Ukvapená rozhodnutí

V souvislosti s emoční nestabilitou řada žen najednou tzv. rychleji jedná, než myslí. Ukvapené závěry v podobě rozchodu s partnerem nebo opuštěním práce ale často nemají reálný podklad a jde spíše o snahu vyhnout se realitě, které neumějí čelit.

Špatný spánek

Pokud jste ve středním věku a máte potíže se spánkem, na vině může být pravděpodobně menopauza nebo jiné hormonální změny. Stejně tak ale může jít o projev krize středního věku, zvlášť přidají-li se k tomu další potíže, deprese atd.

Vize do budoucna? Katastrofa

Jednou z nejlepších věcí na mládí je vědomí, že máte před sebou spoustu času a pocit, že v budoucnu se může splnit vše, co chcete. Jenže to se ve středním věku mění a budoucnost už najednou není tak zářivé místo pro plnění snů. Ve skutečnosti je pro mnohé spíše děsivá.

Jakkoli je podle psychologů dobré sundat růžové brýle a zaměřit se na realitu, katastrofická vize budoucnosti už tak přínosná není a může znamenat strmý emoční pád. Zkuste se tomu vyhnout a z mládí se poučit, pohledem zpět můžete získat i cennou životní lekci, co udělat lépe.

Zvýšený zájem/nezájem o vzhled

Chtít vypadat hezky a cítit se co nejlépe je u žen zcela přirozené, nesmí se to ale změnit v obsesi. Pokud najednou vydržíte hodiny sledovat sama sebe v zrcadle a hledat sebemenší změny vzhledu a způsoby, jak je napravit, může to znamenat krizi.

Je pak často patrné, že některé ženy jsou schopny v touze vrátit zpět vzhled z mládí zajít až do extrému. Jak dodávají psychologové, je to často založeno na strachu právě ze ztráty skvělého vzhledu, což je bohužel podněcováno i chováním společnosti a jejím obecným názorem na to, co je a není ideální.

Viditelný může být ale i pravý opak, tedy že žena zcela rezignuje na jakoukoli péči o sebe.

Nejlepší roky jsou pryč

Náznakem, že vás přepadla krize středního věku, bývá i opakovaný pocit, že to nejlepší už máte dávno za sebou a nic dobrého už vás nečeká. Najednou ztratíte radost ze života i vzrušení z toho, co přinese budoucnost.