das, Novinky

„Pokud nezvládnete sníst ovoce a zeleninu do dvou dnů po sklizení, pak se je nebojte zamrazit,” radí pro CNN rostlinný fyziolog Gene Lester. Je to to nejlepší, co v dané situaci můžete učinit. Suroviny si tak uchovají maximum prospěšných látek, což zejména v zimních měsících oceníte.

„Přestože většinu ovoce a zeleniny si můžeme koupit v čerstvé podobě i v průběhu roku, s kvalitou té, kterou budete mít v mrazáku, to nepůjde vůbec srovnávat. Tím, že se pro komerční účely sklízí většina surovin v okamžiku, kdy ještě není zcela zralá, obsahuje často o 50-90 % živin méně než zralé a zamražené ovoce a zelenina,” vysvětluje Lester.

Při nákupu již mražené zeleniny to může být ale trošku jinak, pokud je před zamražením blanšírovaná. Při blanšírování se totiž ničí enzymy, které by jinak způsobily, že zelenina zhnědne a ztratí původní barvu i chuť. Blanšírování navíc také mění strukturu vlákna, díky čemuž je zelenina měkčí a snáze se žvýká.

„Bohužel kvůli blanšírování zelenina ztrácí až 50 % vitaminu C, který je citlivý na teplo,” vysvětluje Lester.

Blanšírováním můžete snížit hodnotu některých nutričních látek

FOTO: Profimedia.cz

Nicméně i po blanšírování mohou být nakonec z pohledu výživy mražená zelenina i ovoce hodnotnější než dovezené suroviny mimo sezonu. Plná zralost u ovoce i zeleniny sehrává opravdu důležitou roli.

„Dovezené ovoce a zelenina se často sbírají nezralé, poté absolvují až tři dny v chlaďáku kamionu, následně se nechávají dozrát několik dní ve skladu, a až poté se dostávají na pulty obchodů. Suroviny tak ztrácejí živiny nejen brzkou sklizní, ale také v důsledku vystavení kyslíku během přepravy a skladování,” upozorňuje odborník.

„Když pak porovnáte čerstvé fazole v obchodě s mraženými, s největší pravděpodobností budou mít ty mražené vyšší obsah živin," dodává profesor Mario G. Ferruzzi, profesor na katedře potravin, bioprocesních a výživových věd na americké North Carolina State University.

Proto, když už si nepěstujete svou zeleninu a ovoce, pak při nákupu vždy sázejte na produkty místních farmářů, jejichž suroviny se obvykle na pult dostávají hned následující den po sklizni.