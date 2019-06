das, Novinky

„Bylo mi řečeno, že se jedná s největší pravděpodobností o zhoubný nádor, který bude zřejmě kromě operace vyžadovat ozařování i chemoterapii. Zároveň samotná operace bude velmi riskantní, protože umístění nádoru bylo velmi blízko oblasti, která řídí řeč,“ svěřila se CNN Rachel.

Tehdy to byl pro ni šok, přesto neváhala a téměř okamžitě se rozhodla riziko operace podstoupit. Lékaři tak naplánovali dva operační výkony. Při první plánované operaci zmapovali místo v okolí léze, při druhém se chystali tuto lézi odstranit.

„Udělali jsme malou pitvu mozkové tkáně, a to, co jsme viděli, byla velmi dobře zapouzdřená pevná léze ve tvaru křepelčího vejce. Bylo nám tedy hned jasné, že se zřejmě nejedná o nádor, protože ty bývají většinou měkké, kašovité a je těžké se kolem nich dostat,“ vysvětluje neurochirurg Jonathan Rasouli z nemocnice Mount Sinai Hospital v americkém New Yorku.

Ještě na operačním sále tak lékaři dali vyjmutou lézi pod chirurgický mikroskop a nález je pak samotné velmi překvapil. Jednalo se totiž o vajíčko, které v sobě obsahovalo larvu tasemnice vepřové.

Do té doby se s ničím podobným ještě nesetkali, jelikož ve Spojených státech se jedná o velmi vzácný jev.

Tasemnice v lidském střevě

Tasemnice se do těla člověka dostane jedině tak, že dotyčný sní něco, co obsahuje její vajíčka. Může se jednat o kontaminované potraviny či vodu zvířecím trusem. Larva tasemnice se pak dostává do různých orgánů v těle, včetně mozku.

Při umístění v mozku vzniká závažné onemocnění, tzv. mozková cysticerkóza. Přesně tak tomu bylo u Rachel, která ale dodnes neví, jak se do jejího těla larva tasemnice dostala.

Pokud by jí lékaři larvu z mozku neodstranili nebo ji nezaléčila účinnými antibiotiky, hrozila by jí mozková mrtvice či smrt. Dnes už je Rachel dobře, nemá již žádné zdravotní problémy.

Zveřejněním svého příběhu by chtěla dodat odvahu všem, kteří mají nějaké potíže, jež si lékaři nedokážou vysvětlit, aby se nebáli opakovaně navštěvovat lékaře a podstupovat nejrůznější vyšetření. I Rachel si totiž na začátku svých potíží připadala jako hypochondr.