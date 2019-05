Raw – syrový. Nebude to steak, ale tatarák nebo carpaccio. Blue rare – polosyrový, někdy označovaný jako very rare. Peče se krátce a hodně zprudka, necelou minutu z každé strany. Uvnitř zůstává krvavý, opečené okraje jsou zhruba 1 mm silné. Rare – minuta na rozpálené pánvi z každé strany, teplota uvnitř 51 °C. Okraj steaku se začíná zbarvovat dohněda. Uvnitř je maso červené. Medium rare – středně propečený steak, dvě minuty z každé strany, vnitřní teplota 55 °C. Na řezu růžový, k okraji hnědý. Medium – Celkem 6 minut na pánvi, 61 °C uvnitř, barva řezu je již téměř celá světle hnědá, střed ještě narůžovělý. Medium well – teplota uvnitř steaku by měla být zhruba 65 °C, maso už je téměř celé hnědé až došeda, veškerá šťáva je pryč. Well done – maso umučené na pánvi má vnitřní teplotu 70 °C. Hovězí se proměnilo v hnědou žvýkačku bez šťávy a vůně. V dobrých steakhousech vám odmítnou takový steak podat, kuchař by to považoval za ostudu.