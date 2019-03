V sedmnácti mu začaly selhávat ledviny, má jen 5% naději na úspěšnou léčbu

Až do svých sedmnácti let byl František aktivní zdravý kluk s plány do budoucna. Vstup do dospělého života mu však zhatilo vzácné onemocnění ledvin. Přestože mu časem obě ledviny zcela selhaly, kvůli čemuž má spoustu omezení a ne moc dobré vyhlídky, na svět se dívá s optimismem a svoji diagnózu vnímá jen jako jiný životní styl. Svým bojem by rád inspiroval ostatní.