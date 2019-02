Dana Sokolová, Novinky

Při omrzlinách dochází k podobnému poškození kůže jako při spáleninách. I zde může jít o velmi závažný stav.

„Pokud na nezahalenou pokožku začne působit mrazivý vítr, je to otázka několika minut, než vzniknou omrzliny,” vysvětluje pro Daily Mail profesor chirurgie J. Kevin Bailey.

V buňkách pokožky i mimo ně se začnou vytvářet krystalky ledu, které jsou objemnější než původní tekutina a poškozují cévní stěny. „Pokud se poškodí výstelka krevní cévy, krev se sráží mnohem snadněji a hrozí zablokování krevního toku. Tím se přestane buňkám dostávat kyslík, a pokud se bude jednat o dlouhodobý stav, zemřou,” vysvětluje profesor Bailey.

Omrzliny na prstech rukou bývají časté.

FOTO: Profimedia.cz

Nejohroženějšími částmi našeho těla jsou nos, uši, prsty na rukou i nohou a další části obličeje. Přičemž riziko spočívá především v tom, že kůže mnohdy omrzá, aniž by to člověk okamžitě zaregistroval. Může tedy velmi snadno dojít k zanedbání situace a někdy až k odumření tkáně.

Projevy omrzlin



Kůže je nejprve začervenalá, potom bledá, případně lehce do modra. Na dotek je tvrdá a může se lesknout.

Po zahřátí se mohou vytvořit puchýře a rána může začít bolet. Nebo naopak zůstane omrzlá oblast bílá, zmodrá či jinak změní barvu. V ten okamžik je dobré vyhledat lékaře.

Lehčí forma omrzlin na prstech nohou

FOTO: Profimedia.cz

Péče o zmrzlou pokožku

Vždy myslete na to, abyste pokožce neuštědřili další teplotní šok, tzn. abyste z mrazu nepřešli rovnou do přehřáté místnosti, natož abyste zmrzlou pokožku ponořili do teplé vody. Pokožku můžete omývat chladnou vodou, v lehčích případech vlažnou vodou.

Na bolest můžete použít protizánětlivé léky. Pokud se ale na pokožce utvoří velký puchýř, případně pokožka ztmavne či zmodrá, pak vždy vyhledejte lékaře.

Ochranná péče proti chladu - zleva: Eucerin Aquaphor regenerační mast, pomáhá chránit pokožku za chladných a větrných zimních dnů a zároveň urychluje regenerační proces zahojených ran, 239 Kč; Nivea Care Výživný krém pro pleť a tělo, od 55 Kč

FOTO: archív firem

Jak chránit pokožku před omrzlinami



Zejména kůži na obličeji včetně uší pořádně promastěte.

„Jakmile klesne venkovní teplota pod osm stupňů Celsia, mazové žlázy v pokožce sníží produkci lipidů na minimum. V mrazivém počasí je tak lepší sáhnout po mastnějších, výživných pleťových krémech, které chrání kůži před chladem a lépe udržují vlhkost pokožky,“ vysvětluje přední česká kožní lékařka Monika Arenbergerová.

FOTO: archív firem

Foto zleva: Uriage Cold Cream Ochranný krém, Dr.Max 329 Kč; Bioderma Atoderm Nutritive - výživný krém pro suchou až velmi suchou pleť, 199 Kč; L’Occitane Výživný zklidňující pleťový krém Bambucké máslo, 1015 Kč; La Roche-Posay Nutritic - vyživující krém pro velmi suchou pleť, 492 Kč; Ryor Dry And Sensitive - tradiční mandlový krém ultra mastný, 118 Kč; Alcina Cashmere luxusní péče o pleť v zimním období, 410 Kč

Vytvořený tukový film brání odpařování vody, takže pleť zůstává vláčná a také se zbytečně neochlazuje. Odpařování vody totiž vždy znamená i zvýšenou ztrátu tepla, ochlazování a zároveň poškození kožního povrchu.

Poté i obličej pořádně zakryjte šálou či lyžařskou kuklou. Nezapomínejte i na nos! Profesor Bailey pak všem radí, aby dbali na kvalitní rukavice a vyteplené boty s dobře izolovanou podrážkou. Větší teplo přitom dokážou udržet tzv. palčáky, kdy prsty sdílejí společně teplo.

FOTO: archív firem

Foto: Alpa Batole Dětský krém proti chladu 75 ml, 45 Kč; Nivea baby Krém proti chladu a větru, 110 Kč; Bioderma Krém do chladného počasí pro děti ABCDerm Cold-Cream, 249 Kč; Uriage Bariéderm regenerační balzám na rty, 199 Kč; Eucerin Acute Lip Balm, balzám na rty, popraskané rty i periorální oblast okolo rtů, 239 Kč; Bioderma Balzám na popraskané a suché rty Atoderm, 249 Kč; Oriflame Medový zázračný kelímek Tender Care (žlutý), 155 Kč; Labello Intenzivní péče na rty Original, 64 Kč