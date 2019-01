U mužů se stále zhoršuje plodnost, může za to i kouření a obezita

Plodnost mužů se neustále snižuje. Je to dáno především nižším počtem spermií. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) měli muži v roce 2010 o tři čtvrtiny méně spermií než v 50. letech minulého století a toto číslo každým rokem stále klesá. A pak také kvalitou, asi 5 % má spermie pomalé a další je mají zcela nehybné. Podle odborníků za to může spoustu faktorů, mezi hlavní z nich patří například kouření a obezita.