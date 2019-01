das, Novinky

1. Pijte černou kávu

Lidé, kteří vypijí několik šálků kávy denně, mohou mít menší pravděpodobnost onemocnění jater, včetně rakoviny, fibrózy či cirhózy. Existují odborné studie, které dokonce potvrzují, že pití kávy může zpomalit průběh těchto onemocnění. Podle odborníků v tomto směru funguje jak filtrovaná káva, tak espresso či instantní káva. Je ale důležité hledět i na jinak vyváženou stravu, dostatek tekutin a pravidelné cvičení. Káva sama o sobě fungovat nikdy nebude.

2. Nepřehánějte to s léky na chřipku

Na světě existuje více jak 600 medikamentů zaměřených na léčbu chřipky a nachlazení, jež obsahují účinnou látku acetaminofen. V touze po co nejrychlejší úlevě je přitom lidé často nadužívají. Proto pokud už si budete chtít vzít takový lék, vždy dodržujte dávkování, jež je uvedeno v příbalovém letáku a léky nijak nekombinujte. Ochráníte tak nejen svá játra, ale i srdce.

3. Dodržujte pravidla bezpečného sexu

Mezi pohlavně přenosné onemocnění patří i žloutenka typu B a C. Obě formy tohoto onemocnění, zejména pak typ C, jsou pro játra velmi nebezpečné. Pokud žloutenka typu C navíc není okamžitě léčena, může způsobit nebezpečnou cirhózu (ztvrdnutí) jater či rakovinu. Proto vždy zvažte všechny důsledky svého nezodpovědného chování. V případě, že k sexu bez ochrany došlo, nechte se včas vyšetřit, tak aby lékaři na případný problém přišli včas.

4. Pozor na další léky

Poškodit játra mohou i další léky, zvlášť pokud jsou nadužívány a nebo špatně kombinovány, ať už s dalšími léky či některými potravinami. Proto je tak důležité vše konzultovat s lékaři či lékárníky a číst příbalové letáky léků.

Jakmile užíváte nějaké léky a cítíte velkou únavu, svědí vás pokožka či jsou vaše oči či pokožka zažloutlé, pak okamžitě navštivte lékaře. Mezi nejčastější léky, které mohou poškozovat játra, patří např. statiny (léky na vysoký cholesterol) či některá antibiotika (obsahující amoxicilin, klindamycin, erythromycin).

5. Pozor na dolňky stravy a byliny

Málokdo si to uvědomuje, ale téměř za čtvrtinou případů poškození jater stojí přírodní preparáty. Byliny jako je brutnák, kostival, kamejka, podběl obsahují tzv. pyrrolizidinové alkaloidy, které mohou způsobit slepování malých krevních cévek uvnitř orgánu, díky čemuž může dojít časem k cirhóze jater.

Za problémy s játry ale mohou stát i další bylinky jako čajovník čínský, ožanka, vlaštovičník nebo polej obecná.

Kostival lékařský

FOTO: Profimedia.cz

6. Pozor i na speciální bylinky určené pro léčbu jater



Přírodní přípravky na očistu jater obsahující ostropestřec mariánský, kurkumu, kozinec nebyly doposud příliš probádány a je tak velmi těžké určit kolik prospívá, a co již škodí. Přestože se jedná o přírodní přípravy i zde je důležité hledět právě na dávkování, a proto je důležité nevěřit jen informacím z internetu a vždy vše zkonzultovat s odborníky.

Na podporu jater po prodělané žloutence typu C je někdy doporučováno i koloidní stříbro. To podle odborníků z WebMD může způsobit nezvratné vedlejší účinky jako změnu zabarvení kůže (nádech do modra). I v tomto případě raději vše zkonzultujte s lékařem.

7. Kontrolované pití alkoholu



Pokud pijete alkohol, pak játra přestanou dělat vše ostatní a veškeré své úsilí věnují jen na odbourávání alkoholu. Pokud to s pitím přeháníte, pak si tedy zaděláváte na pořádný problém. Při dlouhodobém pití přemíry alkoholu totiž může docházet k poruše metabolismu tuků, kdy se tuky začnou ukládat v játrech a může dojít až k tzv. steatóze, tedy ztučnění jater, které narušuje funkci jater a může způsobit i jejich nevratné poškození.

Zároveň to může vést i k narušení střevního mikrobiomu, tedy k nerovnováze bakterií ve střevě, kdy špatné bakterie mohou odtud putovat až do jater a ještě víc je poškodit.

8. Konzumace pestré, barevné stravy

Pestrá strava by měla obsahovat naprosto všechny živiny a vlákninu, tudíž by měla být složena jak z různě barevného ovoce a zeleniny, tak z dostatku bílkovin a zdravých tuků. Přestože vám tedy neublíží kousek masa, mléka či másla, je vždy zapotřebí hledět na množství a do jídelníčku zařadit i tuk v podobě semen a ořechů, rybí tuk a další rostlinné oleje.

Pestrý jídelníček by měl být složen i z různě barevného ovoce a zeleniny.

FOTO: Profimedia.cz

9. Udržovat zdravou tělestnou hmotnost

Pro celkové zdraví a pohodu je dobré udržovat svou tělesnou hmotnost v rozmezí BMI indexu 18-25.

Body Mass Index (BMI) je nejrozšířenejší index, používaný jako indikátor podváhy, normální hmotnosti, nadváhy či obezity. Počítá se podle následujícího vzorce:

BMI = hmotnost v kg : (výška v m)²

10. Nezapomínat na mytí rukou

Řada bakterií, jež způsobují onemocnění poškozující játra, jsou přenosná dotekem. Je proto důležité dbát na důkladné mytí rukou před odchodem z toalety i před přípravou a konzumací jídla.

Video

Jak na správné mytí rukou

11. Pravidelný pohyb

Pravidelný pohyb našemu organismu jednoduše svědčí v mnoha ohledech. Jednak pomáhá udržovat BMI v normě a pak také velmi významně ovlivňuje, jak inzulin působí na triglyceridy (hladinu tuku v krvi).

12. Pozor na toxiny z chemikálií

Naše domácnosti jsou plné nejrůznější čistících prostředků, ale i prostředků proti hmyzu apod., jež obsahují celou řadu chemikálií. Při používání těchto přípravků buďte opatrní, a to jak při přímém kontaktu s pokožkou, tak při vdechování.

13. Pozor při kontaktu s drogově závislými

Pokud jste v kontaktu s drogově závislými, buďte opatrní při kontaktu s nimi, a to zejména aplikují-li si drogy injekčně. Hrozí zde velké riziko žloutenky typu C, která se šíří krví.

14. Nechte se pravidelně vyšetřit



Pokud rádi holdujete alkoholu či máte ve své rodinné anamnéze onemocnění jater, pak nepodceňujte pravidelné prohlídky u lékaře. Játra mohou být poškozená, aniž by se v první fázi objevovaly nějaké příznaky. Preventivní vyšetření tak mohou předejít závažným fázím onemocnění.

15. Očkování



Přestože spoustu lidí dnes bojuje proti očkování dětí i dospělých proti žloutence typu A a B, pak vězte, že tím můžete předejít závažným zdravotním problémům. Zvlášť důležité to je u lidí s oslabeným imunitním systémem nebo pokud už játra vykazují nějaké poškození.