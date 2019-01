bok, Novinky

Podle odborníků není přitom třeba měnit více činností najednou, i jedna věc dokáže zdravotní stav vylepšit. Jaké jsou jednotlivé tipy, jak toho docílit? Návrhy několika z nich přinesl zpravodajský server BBC.

Zaměřte se na svou mysl

Dbát na fyzické zdraví je jistě přínosné, podle sportovní poradkyně Nadine Sammyové z Exeterské univerzity v Anglii je ale zároveň vhodné zaměřit se i na svou mysl a budování sebevědomí.

Dostatečné sebevědomí ale není jen něco, co nás chrání před tím, abychom se za sebe nestyděli, jde také o schopnost rozpoznat a porozumět našim náladám, emocím a pocitům, které nás pohánějí kupředu.

„Pochopením vlastních pocitů, emocí a motivací můžeme začít vědomě jednat tak, abychom v životě lépe volili mezi různými rozhodnutími,” dodává odbornice.

Pořiďte si psa



Nové členství ve fitness klubu, hodiny pilates, jógy, ranní běhání - to jsou jen některé z možností, jak pro své zdraví udělat něco navíc. Jen málokdo ale takové novinky ve svém životě vydrží dodržovat dlouhodobě - pravděpodobnější je, že to mnozí po několika málo měsících z jakýchkoli důvodů vzdají.

A právě kvůli tomu raději doktor Rhys Thatcher z Aberystwyth University ve Walesu doporučuje najít něco, co se dá zařadit do každodenního rozvrhu - například adoptovat psa.

„Je to způsob, jak strávíte čas venku, můžete si i zacvičit, získáte věrného společníka a současně si zlepšíte celkové fyzické i duševní zdraví,” dodává.

Zaměřte se na bohatou stravu

Většina dnes již ví, že je vhodné jíst alespoň pět porcí ovoce a zeleniny denně. Dietoložka Megan Rossiová z King's College v Londýně k tomu dodává, že kromě množství je důležitá také rozmanitost této stravy. A proto doporučuje, aby lidé během týdne zkonzumovali třicet různých druhů ovoce a zeleniny.

Čím bohatější složení přitom bude, tím výraznější vliv na zdraví střev to bude mít. Protože jsou to právě přínosné bakterie ve střevech, které hrají významnou roli ve zdraví člověka. Alergie, obezita, zánětlivá onemocnění střev, Parkinsonova choroba, dokonce i deprese - to vše je spojeno s bakteriemi ve střevech.

Usmívejte se častěji

Hubnutí a shazování nadbytečných kil je po vánočních svátcích téměř samozřejmostí, lidé si dávají podobní úkoly rok co rok. S dodržováním těchto i dalších cílů ale bývá spojena i jistá náročnost, především časová, než se alespoň nějaké výsledky dostaví. A s tím jde ruku v ruce další věc - nespokojenost a ztráta motivace.

Doktor James Gill z Warwick Medical School v anglickém Coventry proto radí zaměřit se nejprve na něco jiného - být šťastní a spokojení.

„Existuje celá řada věcí, jejichž aktivní provozování zlepší život a zdraví. Ale pokud si je, stejně jako život, nebudete užívat, nejspíš u podobných aktivit v novém roce dlouho nevydržíte,” dodává.

A jak být šťastnější? Stačí si najít jednu životní změnu, díky které se člověk bude častěji usmívat. K tomu pak vybrat i jednu, která naopak člověka činí nespokojeným či nešťastným.

„Postavte tyto dvě věci vedle sebe a možná zjistíte, co je ve vašem životě opravdu důležité.”

Spěte, spěte, spěte

Může se to zdát více než jasné, ale kvalitní a dostatečný spánek je opravdu základem všeho (většina dospělých potřebuje 7 až 9 hodin).

I mírně zkrácená doba spánku (např. 5 hodin) může výrazně ovlivňovat kognitivní funkce, včetně schopnosti rozhodování, uvádí odborný asistent přes sport a zdraví Gavin Buckingham z univerzity v anglickém Exeteru.

Způsobů, jak přínosného spánku dosáhnout, existuje hned několik - od vyhýbání se kofeinu před odchodem do postele po nastavení pravidelného spánkového režimu.

Podle Buckinghama je ale jedna věc důležitější než ostatní - přestat používat mobily či tablety těsně před ulehnutím, případně nastavit noční režim, který v nich tlumí modré světlo, jež kvalitní spánek výrazně narušuje.