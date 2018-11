das, Novinky

Není žádným překvapením, že jakmile se jakákoli vlivná celebrita zmíní o čemkoli „zdravém” či „nezdravém”, získá to okamžitě obrovskou pozornost veřejnosti. Někdy je to ku prospěchu, ale občas se do povědomí dostane spousta mýtů, které se už nemusí úplně zakládat na pravdě.

Jak je to s celerovou šťávou?



Řapíkatý celer má zajisté hned několik zdravotních výhod. „Obsahuje některé příznivé flavonoidy, které hrají určitou roli při snižování zánětu mozku či při poklesu paměti vyplývajícím z vysokého věku. Kromě toho v sobě ukrývá i vlákninu, vitamíny C a K či draslík,” vysvětluje pro CNN nutriční terapeutka Lisa Drayerová.

Jedná se také o velmi dietní zeleninu, jelikož 13cm nať obsahuje jen tři kalorie. Šálek nakrájeného celeru má jen 20 kalorií a 1 g cukru. To vše se ale může změnit, pokud je z celeru připravena šťáva.

„Kdykoli budete vyrábět koncentrát ze zeleniny či ovoce, vždy dosáhnete toho, že ve stejném objemu budete mít víc cukrů, sacharidů a také kalorií. Šálek šťávy celeru tak bude obsahovat již 42 kalorií,” upozorňuje Drayerová.

Pokud chcete zachovat nízký obsah kalorií, pak před šťávou upřednostněte konzumaci samotné zeleniny. „Odšťavňování celeru má navíc i další nevýhodu, a to zbavení se zdravé vlákniny, která svědčí nejen střevům, ale je i důležitá pro hubnutí, regulaci krevního cukru a pocitů sytosti,” upozorňuje dietoložka Malina Malkaniová z Akademie výživy a dietetiky.

Další výhodou řapíkatého celeru jsou diuretické účinky, tzn. že může pomoci s odvodněním organismu. „Zároveň je bohatý na dusičnany, které pomáhají dilatovat krevní cévy, zvyšovat krevní oběh a snižovat krevní tlak,” upozorňuje pro Woman´s Health odbornice Amy Shapirová.

Přesto se odborníci na výživu shodují, že ačkoli je řapíkatý celer skutečně zdravý, doposud neexistuje žádný relevantní důkaz, že celerová šťáva je skutečně zázračný lék na všechny zmiňované neduhy. Podle nich se jedná spíše o aktuální trend.