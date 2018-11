bok, Novinky

Sklenka vína k večeři po náročném dni je pro mnohé úlevou na pocuchané nervy. Z vědeckého hlediska je ale i jedna taková sklenka každý den zdraví škodlivá. Mnozí odborníci opakovaně varují, že alkohol je nebezpečný a může zkracovat život. Najdou se ale i opačné názory, tedy že může v malé míře prospívat mozku a odvracet demenci.

Další studie - prováděné na lidech i zvířatech - pak dokládají, že může alkohol v rozumné míře snižovat i riziko dalších onemocnění, například rakoviny.

Z výše uvedeného je tak těžké se jen tak rozhodnout, čemu věřit, co je jediná a neochvějná pravda. Server Daily Mail se na celou problematiku pití alkoholu, respektive vína, podíval z trochu jiného pohledu. Sestavil pro a proti z různých studií, které byly za posledního půl roku publikovány. Závěry si tak může udělat každý sám.

Víno jako škůdce



Poslední výzkum, který byl publikován jen před pár dny v časopise Alcoholism: Clinical and Experimental Research, to vidí jasně. Studie provedená odborníky z americké Washington University School of Medicine jasně poukázala na to, že každodenní popíjení i pouhé sklenky vína zvyšuje riziko předčasného úmrtí o pětinu. Účinek je stejný u všech lidí, bez ohledu na jejich věk.

Průzkum z Vanderbilt University v americkém státě Tennessee z června tohoto roku pak poukázal na fakt, že lidé do 45 let věku, kteří si pravidelně „dopřávají”, mají mnohem častěji vyšší krevní tlak, vyšší hladinu cukru v krvi a zvýšený cholesterol. To vše vede k vyššímu riziku onemocnění srdce nebo mrtvice.

Odborníci z finské University of Jyväskylä v květnu tohoto roku zveřejnili, že už dvě sklenky vína za večer snižují kvalitu spánku tu samou noc až o 40 procent. Menší množství pak o 10 procent.

Červnový výzkum univerzity v americkém Illinois pak uváděl, že vyšší množství alkoholu zvyšuje riziko propuknutí Alzheimerovy choroby.

Pití i malého množství vína, především bílého, pak navíc zvyšuje u mužů riziko rakoviny prostaty až o 26 procent, uvedla květnová studie rakouských odborníků. Stejná studie těch samých odborníků ale zároveň zjistila, že červené víno naopak riziko výskytu stejného druhu rakoviny snižuje, a to v průměru o 12 procent.

Když víno pomáhá



Pozitivně postavené studie, tedy ty, které se zaměřují na prospěšnost mírného popíjení vína, ale mají také své zastoupení. V srpnu publikovala University College London zjištění, že víno v malé míře může působit jako prevence proti srdečním chorobám.

Vědci v rámci ní podrobili testům 35 132 žen a zjistili, že ty, které si dopřávaly sklenku vína denně, měly až o 50 procent menší riziko výskytu nemocí srdce.

Ten samý měsíc pak vyšla pro milovníky vína další pozitivní studie, která tvrdila, že jeho konzumace výrazně snižuje riziko vzniku demence. Francouzští odborníci z Universite Paris-Saclay při ní podrobili testům 9000 lidí středního věku a zjistili, že ti, kteří si dávali střední sklenku vína denně (cca 175 ml), měli nižší pravděpodobnost rozvoje demence, a to opět o nezanedbatelných 50 procent oproti těm, kteří nepili vůbec.

Italská studie z července tohoto roku se pak zaměřila na víno a jeho vliv na mužské spermie. Muži, kteří během týdne vypijí množství rovnající se lahvi a jedné malé sklence vína, mají podle vědců z Fondazione Policlinico v Miláně nejen vyšší počet spermií, ale také kvalitnější sperma oproti abstinentům.

Doktor Max Griswold z americké University of Washington pak koncem prázdnin vydal další závěry. „Jakkoli může mít alkohol v minimální míře pozitivní účinky v některých ohledech na zdraví, nic jako bezpečné množství alkoholu neexistuje,” uvedl poté, co se svými kolegy prozkoumal 694 předchozích studií zaměřených na alkohol a jeho vliv na zdraví.

Jak je vidět, vždy tak nejspíš budou vedle tvrzení, která budou vyzdvihovat přínosy vína, existovat i ta, která budou tvrdit opak.