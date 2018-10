das, Novinky

„Nezdravé, tzv. průmyslově zpracované potraviny, kam se řadí i pochoutky z fast foodů, chipsy a podobné dobrůtky, mohou být stejně návykové jako cigarety a další drogy. Jakmile tedy začnete snižovat jejich dávky, začnou se u vás objevovat symptomy podobné abstinenčním příznakům,” vysvětlila pro Daily Mail jedna z autorek studie, doktorka psychologie Erica Schulteová z americké University of Michigan.

Vědecké studie se zúčastnilo 231 lidí ve věku 19 až 68 let. Účastníci měli během roku snížit množství zkonzumovaných nezdravých potravin. Pokud to některému z nich činilo problémy a několikrát se pokusil s dietou skoncovat, musel to oznámit a podat podrobné vysvětlení o svých zkušenostech.

Nejhůře se lidé cítili mezi druhým a pátým dnem od začátku změny jídelníčku. Téměř 98 % z nich přitom uvedlo, že je přepadaly pocity smutku, únavy, zvýšené podrážděnosti a pak také záchvaty chutí. Po uplynutí této doby se ale vše začalo zlepšovat.

Podle vědců byl průběh velmi podobný pokusům s ukončením kouření či užívání jiných „drog”.