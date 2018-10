lin, Novinky

V týdnu toho moc nenaspíte, a tak si spánkový deficit kompenzujete o víkendu? Pak je čas to změnit. Vědci totiž přišli na to, že nedostatek spánku je stejně nezdravý jako jeho přemíra. Toto tvrzení prokázala i nejnovější a zatím největší studie týkající se spánku, kterou prováděli vědci z univerzity v kanadském Západním Ontariu.

Podle nich je ideální čas strávený spánkem sedm hodin, přičemž z výzkumu, který vedli, vyplynulo, že více než třetina Američanů spí méně. Nedostatek spánku přitom vede ke snížené efektivitě, náladovosti a nesoustředění a v dlouhodobém horizontu zvyšuje riziko onemocnění kardiovaskulárními nemocemi, pravděpodobnost obezity i výskyt cukrovky.

„Přirozenou součástí stárnutí je klesání kognitivních schopností. U lidí, kteří spali pravidelně jen čtyři hodiny, je to vidět nejvíce, dokonce vykazují stejné hodnoty jako ti, kteří sice spali více, jenže jsou o deset let starší,“ říká vedoucí studie, neurolog Conor Wild, pro Daily Mail a dodává, že to samé platí i pro lidi, kteří spí naopak až příliš.

Přespávání má totiž za následek to, že naše tělo zůstane v jakémsi spánkovém oparu a déle nám trvá, než najedeme na běžnou pracovní notu. „Ideální je se pohybovat kolem sedmi naspaných hodin, jakákoli větší odchylka a nepravidelnost tělu škodí,“ dodává Wild.