bok, Novinky

Kontrola mailů po pracovní době



Mnozí z nás to dělají. Sotva přijdeme z práce domů, už bereme do ruky počítač či mobil, abychom zkontrolovali maily a zprávy, jestli není něco třeba dořešit. Z pohledu šéfa takové chování zaměstnanců může být hodnoceno jako pozitivní, z hlediska zdravotního už tolik ne.

Odborníci z Lehigh University a Colorado State University v USA zjistili, že lidé, kteří pravidelně po pracovní době kontrolují pracovní poštu, vykazují vyšší hladinu stresu, mají zhoršený krevní tlak a velmi nízkou hladinu životní spokojenosti. A navíc, podobné chování v prostředí domova nijak neprospívá ani partnerským vztahům.

Jak to napravit? Zkuste si stanovit dobu, kdy se naposledy do mailu podíváte, například kolem šesté večer, a pokuste se ji dodržovat.

Nedostatečné mytí koupených potravin

Všichni víme, že čistota, a to nejen těla, ale i konzumovaných potravin, je pro naše zdraví důležitá. Málokdo ale všechny kupované produkty před konzumací dostatečně očistí. Příkladem může být například kupovaný salát, u kterého mnozí výrobci uvádějí, že je již předmytý, případně dostatečně umytý tak, že se dá po rozbalení ihned konzumovat.

Bohužel takové chování může být poměrně riskantní, mnozí tím zvyšují riziko nákazy bakterií E. coli nebo salmonelou.

Jak to napravit? Řešení je jednoduché. Stačí jednotlivé listy salátu vložit do misky s vodou a kapkou bílého vína nebo jablečného octa, které působí jako přírodní dezinfekce, a každý pečlivě omýt.

Sezení stylem noha přes nohu

Sezení, kdy máme jednu nohu ladně v oblasti kolene přehozenou přes druhou, je poměrně rozšířený a oblíbený způsob. Lékaři ho ale ze zdravotního hlediska nedoporučují praktikovat příliš často, jelikož zvyšuje krevní tlak až o 10 %, jak bylo uvedeno ve studii, která byla publikována v časopise Blood Pressure Monitoring.

Jak podrobněji vysvětluje pro Daily Record kardiolog Stephen Sinatra, podobné křížení nohou představuje větší zátěž na kyčelní klouby a zvyšuje riziko vzniku krevní sraženiny v nohách kvůli vyššímu stlačení žil.

Jak to napravit? Místo křížení v kolenou zkuste sedět s nohama překříženýma v oblasti kotníků, které nestlačuje žíly.

Mačkání teček na obličeji

Kdo by si nevybavil zděšení, když se mu na obličeji začne tvořit nevzhledně vypadající černá nebo jinak barevná tečka. Málokdo odolá pokušení nechat ji být, ve většině případů se spíše mnozí snaží její obsah opakovaně odstranit.

Dermatologové ale před takovým pokušením důrazně varují. V lepším případě si totiž člověk zadělá na pouhou jizvu, v horším případě riskuje i závažnější zánět, jelikož se bakterie z rukou mohou lehce zanést do otevřené rány.

Jak to napravit: Odolejte pokušení všechno vymačkávat. Pokud už to opravdu nevydržíte, nejprve si důkladně omyjte ruce a k odstranění pupínku použijte například čistý kapesník, abyste ochránili už tak podrážděnou pokožku.

Přílišné opékání toustů

Nezřídka se stává, že se při opékání toustů některý z kousků připeče. Ani téměř spálený povrch ale mnohým nebrání v jeho konzumaci. I před tím ale odborníci varují.

Pokud jsou potraviny obsahující škrob, jako například chleba, opékány příliš dlouho, dochází u toho k produkci tzv. akrylamidu. Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) jde o chemickou látku, která může způsobovat rakovinu.

Miluje křupavé opečené tousty? Pak si dejte pozor, aby se vám nepřipekly až moc, škodí to zdraví. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Jak to napravit? Přesný vliv akrylamidu na lidský organismus je zatím předmětem mnohých testů, odborníci proto zatím doporučují snížit jeho konzumaci na minimum. Toho docílíte, pokud budete konzumovat smažené a pečené potraviny (sušenky, lupínky, chipsy) pokud možno co nejméně. Tousty pak opékejte co nejkratší dobu, vždy by měly zůstat světlé.

Pití příliš horkých nápojů

Teplé nápoje jsou především v chladném počasí velmi příjemné, ale měli bychom si dávat pozor na to, abychom je nepili příliš horké.

Průzkumy Světové zdravotnické organizace (WHO) totiž pití horkých nápojů spojují s častějším výskytem rakoviny jícnu.

Jak to napravit? Stačí chvilku počkat a nechat čerstvě připravený nápoj chvíli „odstát”.

Používání elektrického sušáku na ruce



Elektrické sušáky na toaletách představují rychlý a podle mnohých i hygienický způsob, jak si osušit ruce. Jak ale ukázala jedna z dřívějších studií, některé typy těchto sušáků do sebe při spouštění nasávají bakterie z okolního prostředí, které pak následně vyfukují na pečlivě omyté ruce.

Jak to napravit: Odborníci místo těchto přístrojů doporučují spíše jednorázové papírové utěrky. Dobrou službu udělá i dezinfekční gel na ruce.

Příliš razantní čištění zubů

Pravidelná ústní hygiena je pro zdraví zubů nezbytná. Lékaři doporučují čištění zubů dvakrát denně po dobu dvou minut. Pozor si ale dejte, abyste si je nečistili příliš „důrazně”, mohli byste si nejen poškodit zubní sklovinu, ale i dásně.

Jak to napravit: Odborníci jako prevenci proti podobným poškozením doporučují používat kartáček se středně měkkými štětinami.