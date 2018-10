Volby do senátu - 1. kolo

Plísně v bytě představují riziko pro naše zdraví

Plísně bývají součástí našich domovů, a to i tam, kde si to neuvědomujeme. Vyskytují se v malém množství třeba na zemině pokojových květin. Nejraději však mají prostory v koupelnách a v kuchyních, kde je vlhko a špatné odvětrávání. Ve větších koncentracích představují riziko pro naše zdraví. Spousta lidí to neví.