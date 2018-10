das, Novinky

Nejčastějším typem bývá inkontinence stresová, ke které dochází při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku a zatnutí břišních svalů. Může ji tedy způsobit třeba smích, zakašlání, kýchnutí nebo fyzická námaha.

„Je dána oslabením mechanismu močového svěrače nebo svalstva pánevního dna. U žen se toto onemocnění objevuje mnohem častěji a může být důsledkem těhotenství, porodu nebo menopauzy,” vysvětluje doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. z České urologické společnosti.

Dalším typem je inkontinence urgentní, kdy močový měchýř nedokáže pojmout moč do své plné kapacity a dlouhodobě ji shromažďovat. Tato forma může pacienta postihnout zcela nečekaně.

Původcem jsou zpravidla infekce, patologické změny ve stěně močového měchýře nebo nedostatečná koordinace impulsů z mozku. Člověk s tímto problémem pociťuje náhlé a navíc i velice silné nucení se vymočit, které nemůže vydržet. Pokud tedy není nablízku toaleta, často dojde k nekontrolovatelnému úniku.

Podle objemu moči jsou rozlišovány tři stupně inkontinence

První stupeň reprezentující lehkou formu inkontinence představuje únik moči 50–100 ml během 4 hodin. K úniku moči dochází zpravidla při náhlém velkém zvýšení nitrobřišního tlaku (smích, kašel, kýchnutí). Druhý stupeň odpovídá střední formě inkontinence. Únik moči je zaznamenán už při mírnějším zvýšení nitrobřišního tlaku (chůze po schodech, lehčí fyzická námaha). Ztráta moči během čtyř hodin je 100–200 ml. Třetí stupeň, těžká forma inkontinence, je charakterizován únikem moči i při minimální fyzické námaze nebo únikem trvalým, bez možnosti jakékoli kontroly. Často je doprovázen i únikem stolice. Během čtyř hodin je únik moči více než 200 ml.

V případě úniku moči nelze spoléhat na samovolné zlepšení problému, ale je třeba co nejdříve kontaktovat lékaře, který doporučí další postup.

„Váš lékař s vámi probere situaci, vyšetří vás a doporučí další vhodný postup. Vždy se začíná konzervativními a méně invazivními opatřeními, jako je pravidelné cvičení a posilování, redukce váhy, lepší režim životosprávy. Dále se situace dá ovlivnit některými léky a v krajním případě operací. Pro lepší pocit jistoty lze doporučit až do zdárného konce léčby použití diskrétních inkontinenčních pomůcek,” upozorňuje MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA, primář Urologického oddělení Karlovarské krajské nemocnice.

Bohužel řada žen se k lékaři bojí přijít. „Inkontinence je pro ně intimní problém, který se snaží nejrůznějším způsobem skrýt. Často využívají inkontinenční pomůcky, a to i přes to, že by s tím současná moderní léčba mohla pomoci,” vysvětluje MUDr. Lukáš Horčička, urogynekolog ze společnosti Gona s. r. o.

Přiznat si problémy s inkontinencí je pro každého obtížné. „Inkontinence je zdravotní problém, který hluboce zasáhne pocity sebejistoty, sebevědomí, sebehodnocení. Pro přiznání si problému a hledání řešení je proto nesmírně důležitá vnitřní sebejistota. Tedy přiznat si, že přišel problém, který je ale možné řešit, a díky tomu žít dál plnohodnotný život, protože inkontinence není konečná,“ dodává psychoterapeutka PhDr. Lea Rathausová.

Jak situaci řešit

Při inkontinenci je doporučováno omezit konzumaci alkoholu a kávy. Tekutiny obsahující kofein a alkohol dráždí močový měchýř a mohou tedy inkontinenci zbytečně zhoršovat.

V žádném případě by ale osoby trpící inkontinencí neměly omezovat pravidelný pitný režim. Výsledkem sníženého příjmu tekutin je vyšší koncentrace moči, která také více dráždí močový měchýř a může jej až spálit.

Při léčbě stresové inkontinence se často provádí miniinvazivní operativní řešení. Příkladem jsou pásky sloužící jako podpora močové trubice, která jí vrací schopnost kontinence. Samotný operativní výkon není náročný, trvá několik minut a na mnoha pracovištích se provádí v lokální anestezii.

Velmi pomáhá i cvičení

Ať trpíte jakoukoli formou inkontinence, její projevy můžete zmírnit vhodně zvoleným cvičením. Efekt posilování je však zřejmý nejdříve za 3 měsíce, je tedy důležité mít trpělivost a cvičit poctivě a pravidelně. Nejvhodnější cvičení pro posílení svalů pánevního dna jsou tzv. Kegelovy cviky, které lze provádět kdykoli bez toho, aby si toho okolí všimlo.

Poprvé zkuste zatnout svaly pánevního dna při močení, opakovaně zadržujte a uvolňujte proud moči. Tak poznáte, které svaly pracují, lépe se vám s nimi bude později pracovat. Ze začátku zkuste svaly stáhnout alespoň na pět vteřin, postupem času se můžete dostat až na deset vteřin. Zpočátku cvičte třikrát denně v intervalu třiceti až čtyřiceti stahů a povolení. Během cvičení dbejte na to, abyste pravidelně dýchali.

Vestoje - pro udržení rovnováhy se během cvičení přidržujte židle nebo stolu. Postavte se rovně, překřižte nohy, uvolněte se a zhluboka se nadechněte do břicha. Poté pomalu vydechujte, zároveň napněte svalstvo pánevního dna a vtahujte jej nahoru. Cvičení opakujte 2x až 4x.

Vleže - lehněte si na záda, pod pánev si položte složený ručník a natáhněte nohy směrem ke stropu. Překřižte nohy v oblasti kotníků a stlačte chodidla silně k sobě. Napněte svaly pánevního dna po dobu 5 až 10 sekund a stlačte je silně dovnitř. Cvičení opakujte 4x – 6x.

Na židli - sedněte si rovně na první třetinu židle a položte si nohu přes nohu. Obě ruce položte přes sebe na horní stehno. Obě stehna tlačte silně proti sobě a zároveň stahujte svalstvo pánevního dna nahoru a dovnitř. Zkuste toto napětí vydržet po dobu 5 až 10 sekund. Nezapomeňte pravidelně dýchat, při uvolnění se nadechněte, při napětí vydechujte. Cvičení opakujte 2x až 4x na každou stranu.

Uvolnění - v případě, že během cvičení ucítíte náhlý tlak na močový měchýř, předkloňte se a pokuste se dotknout prstů u nohou. Tím snížíte tlak a močovému měchýři se uleví.

Speciální pomůcky



Při úniku moči je dobré používat speciálně k tomuto účelu určené absorpční pomůcky. Některé ženy dělají tu chybu, že sáhnou po klasických menstruačních vložkách, které ale nejsou ideálním řešením. Moč je řidší a opouští tělo v podstatně větším objemu.

K zamezení průsaku na oděv je nutné použít materiály s rychlejší absorpcí. Bakterie obsažené v moči vytvářejí navíc při svém rozkladu silný zápach, jehož pohlcení vyžaduje použití zvláštních technologií.

Z mnoha druhů inkontinenčních pomůcek je tedy více než vhodné zvolit takové, které brání protečení, zápachu i vlhkosti. Důležitou roli hraje také diskrétnost a pohodlí. V lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb je k dostání mnoho různých typů - od slipových vložek až po natahovací kalhotky. Každá žena si tak může zvolit takový, který vyhovuje jejímu problému i životnímu stylu.

Více informací naleznete např. na pacientském portálu http://inko-gnito.cz/.