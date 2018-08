Postup: Do food procesoru vložíme papričky, zázvor, česnek a najemno posekáme. Pokud nemáme food procesor, všechno nakrájíme najemno. Přemístíme do hrnce se širokým dnem, přidáme cukr a rajčata. Pomalu vaříme přibližně hodinu a půl do zhoustnutí. Průběžně mícháme, aby se džem nepřipálil. Okořeníme, přidáme nať a podáváme.