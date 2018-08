bok, Novinky

Jak před nedávnem uvedl server časopisu Time, blíže nejmenovaná žena před několika týdny navštívila očního lékaře kvůli nepříjemnému otoku na levém horním víčku. Po bližším ohledání a magnetické rezonanci lékař zjistil přítomnost cysty v daném místě a rozhodl se ji operativně odstranit.

Při podrobnějším zkoumání vnitřního obsahu cysty se lékaři ani pacientka nestačili divit. Uvnitř našli značně poškozenou kontaktní čočku, uvádí studie v časopise British Medical Journal, který rovněž o případu informoval.

V prvním okamžiku nikdo nedokázal pochopit, jak se mohla čočka na dané místo dostat a způsobit tam takové škody. Teprve po podrobném „výslechu” lékařů si matka pacientky vybavila, že její dcera ve 14 letech utrpěla úraz oka, kdy při hraní badmintonu dostala míčkem (košíkem) přímo do oka, které jí následně oteklo. Již v té době nosila kontaktní čočky. Po úrazu a otoku oka, který ovšem brzy zmizel a další potíže se neobjevily, tak všichni nabyli dojmu, že čočka z postiženého oka při úrazu jednoduše vypadla a nikdo celou záležitost dál neřešil.

A to až do července tohoto roku, kdy byla ženě stanovena příčina vzniku cysty - za vše mohla právě ona údajně ztracená kontaktní čočka, která byla v očním víčku zaseknuta dlouhých 28 let. Z několika dřívějších případů už bylo známo, že některých lidem zůstala po úrazu čočka zaseklá v oku, nikdy ale netrvalo tak dlouho, než ji objevili.

Po úspěšném odstranění čočky ale stále zůstává nevyřešena jedna záhada. Nikdo z lékařů nedokáže říci, proč potíže pacientky začaly až po dlouhých 28 letech.