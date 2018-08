lin, Novinky

V nové studii, publikované v časopise The Lancet Public Health, zkoumali vědci každodenní stravování skupiny čítající dohromady 15 400 osob. Podle dotazníků, které lidé vyplnili, pak odhadli poměr přijatých kalorií, sacharidů, tuků a bílkovin.

Z výsledků vyšlo najevo, že lidé, kteří získali 50-55 % své energie ze sacharidů, měli o něco nižší riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří sacharidům holdovali málo, nebo naopak hodně.

Vědci na základě této studie odhadli, že lidé, kteří přijímají sacharidy vyváženě (50-55 %), se v průměru mohou dožít 88 let, zatímco lidé, kteří konzumují malý počet potravin bohatých na sacharidy (méně než 30 %), jen 84 let. A pokud se jejich hodnoty nacházejí mezi 30-40 %, pak 85 let a devět měsíců. Lidem s nadbytečným příjmem sacharidů (65 % a více) byl pak „předpovězen” věk úmrtí v necelých 87 letech.

Mezi zdroje sacharidů patří například ovoce, pečivo, těstoviny, rýže i brambory.

FOTO: Profimedia.cz

„Nízkosacharidové diety neboli diety, kdy jsou sacharidy nahrazovány živočišnými produkty, získávají stále na větší popularitě. Ačkoli díky nim můžeme zhubnout, jejich dodržování je pro naše tělo nezdravé, a dokonce mohou zkracovat i délku lidského života,“ potvrzuje doktorka Sara Seidelmannová pro BBC.

„Pokud se i přesto rozhodnete tento druh stravování dodržovat, ujistěte se, že zvýšíte příjem rostlinných tuků a bílkovin, které v dlouhodobém horizontu podporují zdravé stárnutí,” dodává.

Autoři studie rovněž spekulují, že strava západního typu, jež omezuje sacharidy, často vede i k nižšímu příjmu zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků, a naopak k větší spotřebě živočišných bílkovin a tuků, které jsou obecně spojovány se zánětlivými procesy v těle a se stárnutím.