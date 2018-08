das, Novinky

Klimatizace ve vedru uleví, může ale být i zdraví nebezpečná. Pokud je dobře nastavena, což je zhruba o pět stupňů níže než venkovní teplota, pobyt v místnosti nebo v autě je příjemný.

Pokud ale proudí z klimatizace příliš studený vzduch, lidé snadno nastydnou. Jednak samotným studeným vzduchem, pak také přechody z klimatizovaných prostor ven, což bývá pro organismus velkou zátěží, jelikož se musí vyrovnat s velkým teplotním skokem. Své mohou sehrát i choroboplodné zárodky, jež se pomocí klimatizace více šíří.

Organismus přitom dokáže zatížit i přirozený, prudký výkyv počasí, kdy se venku ochladí například o deset stupňů.

Angína a zánět nosohltanu

Mezi častá onemocnění v teplém období patří angína a zánět nosohltanu. Hlavním viníkem zde bývá právě klimatizace. „Suchý vzduch z klimatizace způsobuje překrvení, otok a vysychání sliznic, zhoršení imunitní bariéry sliznic, takže dochází k častějšímu onemocnění horních a dolních cest dýchacích,“ vysvětluje praktický lékař MUDr. Michal Hondl.

Rizikové je ale také pití studených nápojů. Při pití ledových drinků se totiž snižuje prokrvení sliznice, čímž se také snižuje přirozená imunita.

Mezi první příznaky angíny patří nepříjemné škrábání v krku, potíže s polykáním a ucpaný nos. Typické je zduření horního patra a zduření mandlí, na kterých se objevují hnisavé čepy. U nemocných jedinců může propuknout i horečka či zvýšená teplota a zimnice.

Pokud se jedná skutečně o angínu, pak je zapotřebí léčba antibiotiky. V boji s bolestí krku jsou účinná nejrůznější kloktadla a Priessnitzův zábal, který se skládá ze studeného mokrého obkladu překrytého igelitem a suchým ručníkem. Pozitivně zároveň působí i podpůrná léčba enzymy.

Letní chřipka

„Mezi příznaky takzvané třídenní neboli letní chřipky patří teplota, bolest svalů a kloubů. Často ji provázejí průjmy. Avšak její průběh je lehčí než u běžné chřipky a během několika dnů sama mizí," uklidňuje pacienty Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

„Léčba je jednoduchá. Pacient by měl zůstat v posteli, měl by hodně pít, a pokud horečka přesáhne 38 stupňů, měl by ji srážet pomocí léků. Pokud by však potíže přetrvávaly, je namístě vyhledat lékaře."