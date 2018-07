Úpal - vzniká z přehřátí organismu, v okamžiku, kdy selže systém tělesné termoregulace. Může se to stát z řady důvodů: Trpíme nedostatkem tekutin i minerálů, organismus proto nedokáže produkovat dostatek potu, který by nás ochladil.

V těle se tvoří příliš mnoho tepla kvůli narušené funkci štítné žlázy.

Ocitneme se v prostředí, kde je příliš horko, vlhko a někdy i těsno. Třeba v autě na cestě na dovolenou nebo v sále při koncertu, případně v dopravním prostředku. Postiženého je potřeba ochladit. Aspoň tím, že ho přesuneme do stínu nebo do chladnější místnosti. Také mu zvedneme končetiny. Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu a dechu, ihned vyhledáme lékaře.