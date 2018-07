Zdeňka Nováčková, Právo

Bradavice nejčastěji chytneme na plosky nohou na koupalištích, ve veřejných sprchách či saunách. Genitální bradavice se přenášejí pohlavním stykem. Encyklopedie říká, že bradavice jsou nezhoubné nádorky (novotvary) způsobené lidským kožním papilomavirem HPV. Virus je přenosný dotekem a může proniknout do podkoží například malým poraněním. Bradavice mají individuální inkubační dobu od několika týdnů až k několika měsícům, někdy trvá dokonce i rok, než se bradavice projeví.

A pozor: platí, že k bradavicím jste více náchylní, pokud máte sníženou imunitu. Prevencí je tedy její posilování. Je třeba také upozornit, že byliny a přírodní prostředky působí na každého různě, ostatně stejně jako klasická medicína.

Někomu pomůže prosté jednorázové odstranění bradavice u lékaře, jinému se i poté opakovaně objevují, a naopak pro něj může být pomoc z přírody vítaným zlepšením stavu.

Při častém výskytu bradavic ale rozhodně nepodceňujte návštěvu lékaře, případně imunologické vyšetření, které může odhalit podstatu problému.

Opatření proti bradavicím

Nedotýkat se bradavic jiných osob. Bradavici neškrábat, abyste neroznesli ložisko na okolní kůži. V okolí veřejných sprch a bazénů používat obuv. Posilovat imunitní systém, dodávat tělu vitamíny E, B, C. Kožní útvar na genitáliích konzultujte vždy s lékařem, stejně jako opakovaný výskyt bradavic jinde na těle.

Grepový a tújový olej bojují s viry

Antivirotické účinky má olej z grepových jadérek. Působí preventivně a brání i rozšiřování bradavic v okolí napadeného místa. Potírejte pravidelně aspoň dvakrát denně. Tújový olej pozitivně působí při odstraňování nežádoucích kožních ložisek.

Černý rybíz - vitamínová bomba

I tohle vynikající ovoce nám pomůže s posílením imunity. A to nejen chutné bobule, ale i listy, kořeny a pupeny, ze kterých se vyrábějí tinktury. Černý rybíz patří mezi silné antioxidanty, je bohatý na vitamín C. Odvar z jeho listů se používá jako posilující prostředek pro tělo.

Smil italský působí přímo na bradavici



Jde o koření, které má chuť a vůni po maggi a kari. Bylinku můžete přidávat pravidelně do jídel, pročišťuje krev a je velmi dobrou prevencí proti virovým nákazám. Ale ze smilu si také můžete připravit odvar nebo olej, kterým si natíráte postižené místo. Stačí vzít hrst čerstvého smilu, povařit ve dvou deci vody a scedit.

Smil italský

FOTO: Profimedia.cz

Tekutina pak poslouží jak na potírání bradavic, tak preventivně – v připraveném odvaru si můžete namáčet nohy před plánovanou návštěvou bazénu. Výhodou je, že si smil můžete pěstovat v květináči sami doma, krásně žlutě kvete a voní. A jako bonus odpuzuje mouchy a komáry.

Vlaštovičník větší a pampeliška - pomoc na každém kroku



Tato volně rostoucí rostlina, hojně rozšířená v naší přírodě, obsahuje látky, které bradavici vypálí. Vlaštovičník roste na rumištích, podél cest a plotů na vlhčích místech. Dorůstá až do výšky jednoho metru a kvete drobnými žlutými kvítky.

Lodyhy i listy se snadno lámou a na lomu roní tmavě žluté až oranžové mléko. Pokud si s ním minimálně týden potíráte postižené místo, bradavice by měly zmizet. Pozor! S výtažky vlaštovičníku se to nesmí přehánět, protože patří mezi jedovaté rostliny. Podobně, ale se slabším účinkem, pomáhá i mléko z pampelišky, které má to pozitivum, že není toxické.

Topol černý zmírní pocení a vyživí kůži



Zpracovávají se z něho hlavně pupeny, řidčeji kůra. Je prokázáno, že k bradavicím na ploskách nohou i rukou jsou náchylnější lidé, kteří se na těchto místech častěji potí. A právě výtažky topolu zmírňují pocení.

„Zevně se doporučuje především do hojivých mastí, dobré výsledky vykazuje v kombinaci s natí vlaštovičníku a květem měsíčku, kdy si poradí s kožními problémy – výtažky topolu totiž účinně vyživují pokožku,“ říká bylinkářka Jarmila Podhorná.

Penízovka sametonohá a hlíva ústřičná - siláci pro imunitu



Jak už bylo řečeno, posilování imunity je skvělou prevencí. Výborně nám k tomu poslouží houba penízovka sametonohá, která roste v trsech na stromech. Výborně posiluje imunitu, nejlepší užívání je formou tinktury. Má také velmi silnou schopnost čistit kůži, působí nejen na bradavice, ale také na herpes, akné, ekzémy a mnohé další kožní neduhy.

K dalším účinným houbám na podporu imunity patří hlíva ústřičná, která zvyšuje odolnost organismu proti infekcím virovým i bakteriálním a proti plísním.

Babské rady

Protože jsou bradavice tak rozšířené a většinou každý za svůj život nějakou měl, existuje i řada zaručených babských rad:

Česnek – na týden ho naložte do octa. Potom tamponek navlhčený česnekovým octem přikládejte na bradavici, okolní kůži je ovšem dobré ošetřit mastným krémem, nejlépe měsíčkovým, protože ocet kůži vysušuje.

Citrón nebo ananas – na bradavici přiložíte plátek citrónu nebo ananasu, zavážete obvazem a necháte, dokud vydržíte (nebo do vyschnutí ovoce). Když budete proces pravidelně opakovat, bradavice by se měla lehce vyloupnout.

Banánová slupka – přikládejte ji vnitřní, bílou stranou vždy po horké koupeli nohou. Přichyťte ji obvazem nebo náplastí na bradavici. Vydržet byste měli po dobu dvou týdnů – bradavice by se měla scvrknout (vyschnout). Poté ji lze vyloupnout.

Pastovaný lesní med – natírejte s ním bradavici silnou vrstvou, dokud neodpadne.