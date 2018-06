Postup: V hrnci zahřejeme smetanu, přidáme bylinky a mírně táhneme 30 minut. Pak smetanu necháme dobře vychladit. Přelijeme přes sítko. Nalijeme do šlehače na šlehačku (mixer s násadou) a pomalu šleháme. Nejdříve se nám udělá šlehačka, která se pomalu začne měnit v granulky másla. Když se máslo odpojí úplně od zbytku tekutiny, celý obsah nalijeme do utěrky vložené do sítka. Necháme vykapat a tvarujeme do požadovaného tvaru. Skvěle chutná s čerstvým chlebem.