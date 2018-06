lin, Novinky

1. Citrusy

Pomeranče, grapefruity, citróny a limety působí jako zázračný koktejl na pleť. Obsahují totiž vitamín C, který pomáhá pokožce vytvářet kolagen a je klíčovým prvkem ke zlepšení celkové struktury pleti.

2. Borůvky

Už jejich modrofialová barva naznačuje vysoký obsah antioxidantů - konkrétně anthocyaninu, který bojuje proti rakovině, a bioflavonoidu, který napomáhá léčbě zánětů. Díky borůvkám se navíc vyplavují z těla škodlivé toxiny, které negativně působí mimo jiné i na pleť.

3. Zelený čaj

„Horký zelený čaj uvolňuje katechin, což je typ antioxidantu s prokázanými protizánětlivými a protirakovinnými vlastnostmi, který zároveň pomáhá zvýšit průtok krve do kůže,” říká výživová poradkyně Bonnie Taub-Dixová pro Women´s health magazine.

Studie časopisu Journal of Nutritional Biochemistry z roku 2007 dále zjistila, že pití dvou až šesti šálků zeleného čaje denně pomáhá předcházet rakovině kůže. To ale neznamená, že se vzdáte používání ochranných krémů!

4. Vývar z kostí

Překvapil vás vývar z kostí? Pak věřte, že se jedná o tajnou zbraň všech celebrit a výživových odborníků. Proč? Vývar z kostí je totiž extrémně bohatý na kolagen, což je nejhojnější protein v těle, který se nachází v kůži, kostech, svalech a šlachách. Konzumací kolagenu můžete zvýšit pružnost a zlepšit hydrataci pokožky, díky čemuž bude vypadat zdravěji.

5. Špenát

Zdravá pleť rovná se hezká pleť. Nedávno publikovaná studie zjistila, že konzumace špenátu a jiné zelené listové zeleniny snižuje riziko rakoviny kůže. Podle doktorky Mirely Mitanové obsahuje špenát vitamín E a beta-karoten, který chrání před působením volných radikálů, které mohou způsobovat rakovinu kůže či hyperpigmentaci a drobné vrásky. Voda v zelenině navíc proniká do buněčných membrán, díky čemuž je naše pokožka více vyhlazená.

6. Sladké brambory

Stejně jako pomeranče, i sladké brambory jsou plné vitamínu C, který je skvělým pomocníkem ve vyhlazování vrásek. Studie v časopise American Journal of Clinical Nutrition dokonce zjistila, že dobrovolníci, kteří konzumovali asi čtyři miligramy vitamínu C (což odpovídá polovině sladké brambory) denně po dobu tří let, snížili svůj výskyt vrásek o celých 11 procent.

Sladké brambory jsou navíc bohaté i na beta-karoten, který je nezbytný, pokud chceme zářivou a mladou pleť.

7. Rajčata

Lykopen je červené rostlinné barvivo s antioxidačním účinkem, které se mimo jiné hojně vyskytuje i v rajčatech. Tato látka pomáhá chránit pleť před předčasným stárnutím, které je způsobeno působením volných radikálů, jako jsou ultrafialové paprsky.

Nebojte se rajčata tepelně zpracovat, protože právě v tomto stavu do sebe dostanete nejvyšší dávku lykopenu. Skvělá motivace, proč si připravit domácí pizzu nebo špagety s rajčatovou omáčkou, co myslíte?

8. Tuňák v konzervě

Konzervovaný tuňák, oblíbená pochoutka nejen Čechů, skrývá jedno malé tajemství - selen. Tato důležitá živina pomáhá chránit elastin, což je bílkovina, která udržuje pokožku hladkou a pevnou.

Tuňák má navíc vysoký obsah omega-3 mastných kyselin, které pomáhají v těle zadržovat kolagen a bojují proti zánětům. Dopřejte si alespoň půl konzervy denně.