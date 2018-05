das, Novinky

„Byť jsou roztoči kanibalové a požírají se navzájem, rozmnožují se velmi rychle. Alergeny, na které jsou lidé citliví, se přitom nacházejí především v jejich exkrementech, v tělesné schránce a ve slinách. Jedná se v podstatě o enzymy pocházející ze zažívacího traktu,” vysvětluje původ roztočové alergie MUDr. Iva Pončáková z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze.

Alergie na roztoče se přitom projevuje různě. „Mezi nejčastější příznaky patří kýchání, ucpaný nos nebo rýma, kašel, zarudlé či pálivé oči, ale i nekvalitní spánek apod.,” upozorňuje hygienička Lisa Ackerleyová pro Daily Mail.

Při dlouhodobějších potížích je tak dobré vždy vyhledat lékaře, který na základě testů nebo rozboru krve zjistí, zda se jedná skutečně o alergii na roztoče.

Správně zvolená léčba



Pokud lékař alergii diagnostikuje, obvykle hned nasadí potřebnou léčbu. Ta ale vyžaduje víc než jen běžně dostupná antihistaminika nebo nosní spreje s látkami snižujícími překrvení sliznice, které jen tlumí příznaky, ale podstatu problému neřeší.

K tomu je zapotřebí jednak důsledná eliminace působení alergenu a také nasazení tzv. alergenové imunoterapie. Při této léčbě je podávána dostatečná kumulativní dávka alergenu, která navodí takzvaný stav tolerance. Je to dlouhodobá léčba rozvržená do tří až pěti let. Přináší však trvalé zlepšení stavu, které přetrvává i několik let po jejím ukončení.

Jedná se o medikamentózní léčbu ve formě injekcí – aplikovaných buď v nemocnici, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Mnohem komfortnější je však užívání ve formě tablet, které může pacient brát doma. Roztočová tableta se užívá denně podáním pod jazyk a je vhodná i pro děti a dospívající od 12 let s alergickou rýmou vyvolanou roztoči.

„Alergie na roztoče je obecně považována jako preastmatický stav a bylo prokázáno, že užitím alergenové imunoterapie se riziko vývoje astmatických projevů výrazně snižuje. Proto by člověk neměl v žádném případě příznaky alergie na roztoče podceňovat,“ varuje MUDr. Iva Pončáková.

Jakmile obtíže ustanou, lidem se velmi významně zkvalitní jejich život.