Když je člověk ve stresu, není zjednodušeně řečeno sám sebou. Povinnosti spojené s běžným denním provozem se kupí a kupí, úleva je v nedohlednu. Psychické i fyzické vyčerpání a případné zdravotní potíže, které dlouhodobý stres přináší, poznají mnozí, málokdo ale věnuje pozornost prvotním příznakům narůstající hladiny stresu, které mohou být navíc podle odborníků na zdraví mnohdy velmi rozmanité.

Přehled některých z nich, případně i s radami, jak se jich účinně zbavit, přinesl server Woman´s Day.

Bolest hlavy

Jak uvádějí odborníci z americké kliniky Mayo, jedním z prvotních příznaků stresu je bolest hlavy. Nejlepším způsobem, jak se jí zbavit, je zklidnit se. Při delším trvání bolesti hlavy je pak třeba navštívit lékaře, než začne výrazněji ovlivňovat váš život.

Nezájem o sex



Při déletrvajícím vystavení stresu není ničím neobvyklým, že lidé ztrácejí zájem o sex. Naopak je to poměrně častým příznakem. I zde platí snažit se zvolnit a dopřát si čas na odpočinek.

Vyrážka

Byť to mnohým může připadat divné, i pokožka může být ukazatelem úrovně stresu.

„Stres může způsobovat vyrážku, která se obvykle projevuje jako červené skvrny nebo drobná kopřivka na břiše, zádech, pažích či obličeji,” vysvětluje psycholožka a terapeutka Elizabeth Lombardová z americké Pensylvánie.

„Přesně nevíme, proč k tomu dochází, někteří odborníci se ale domnívají, že to má co do činění s nepříznivými účinky stresu na imunitní systém. Do těla se uvolňuje hormon histamin, který způsobuje tyto svědivé projevy,” dodává.

Ke zklidnění mysli i nepříjemných projevů doporučuje hluboké dýchání, zhruba 5-10 hlubokých nádechů a výdechů opakovaně několikrát denně.

Bolavé svaly

Bolest krčních svalů, kterou mnozí přisuzují hodinám stráveným u počítače, může být ve skutečnosti reakcí těla na stres.

„Stres ovlivňuje náš muskuloskeletární systém, což vede k napjatým svalům či křečím ve svalech,” vysvětluje Lombardová. I v tomto případě platí, že k rychlé úlevě může pomoci hluboké dýchání a soustředění se na uvolnění bolavé oblasti. V případě krku může pomoci i jemná masáž.

Záškuby očního víčka



Přistihli jste se někdy, že máte tik v oku, cuká vám víčko? Tato poměrně častá záležitost, která dokáže být velmi nepříjemná, může být rovněž spouštěna stresem.

„Pokud vás postihne, zavřete oči a představte si podle vás to nejkrásnější místo na planetě,” radí nejlepší způsob, jak si ulevit, odbornice přes stresové záležitosti Debbie Mandelová.

„Pokud vaše oči trpí kvůli dlouhé práci na počítači, dopřejte jim krátký odpočinek každých dvacet minut tím, že se budete chvíli dívat z okna někam do dálky. Pokud to nejde, zavřete oči a představte si nějaký panoramatický výjev.”

Nevzhledné nehty

Roztřepená a podrážděná kůže v okolí nehtů a nevzhledné nehty mohou být také spojeny se stresem, respektive se zlozvykem, který ho mnohdy doprovází.

„Nejčastější je okusování nehtů a zatrhávání nehtové kůžičky. Je to nejrychlejší způsob, jak se vyrovnat s narůstajícím stresem a úzkostí,” vysvětluje Mandelová. Pokud chcete své nehty těchto nevzhledných projevů ušetřit, mějte po ruce něco, co můžete v případě potřeby použít, například malý gumový míček.

Zubní kaz

Všichni víme, že hlavní příčinou vzniku zubních kazů je nedostatečná ústní hygiena. Někdy ale může být příčinou i nadměrný stres, především pokud v noci nebo i během dne tzv. skřípete zuby.

Žaludeční nevolnost

Důsledkem zvýšeného napětí a stresu může být také žaludeční nevolnost. Pro rychlou úlevu v takovém případě Mandelová radí nechat na ruce a prsty téct chvíli vlažnou vodu, prý to opravdu pomáhá.

Zapomnětlivost

„Odborníci naznačují, že chronický stres může doslovně zmenšit velikost hipokampu, oblasti mozku, která je zodpovědná za vzpomínky. Důsledkem je pak častější zapomínání. Naštěstí se správná velikost opět vrátí ve chvíli, kdy se hladina stresu zredukuje,” vysvětluje Lombardová.

Chcete se z podobného stavu dostat co nejrychleji zpět do formy? Zkuste to pohybem - jděte na procházku, vyběhněte schody nebo si zatancujte.

Nerozhodnost

Nemůžete se rozhodnout, co udělat k večeři, co si obléct nebo kudy se nejrychleji dostat do práce? Na vině může být opět stres. I tady pomůže pohyb, respektive procházka, nejlépe za jasného a slunečného dne. Sluneční světlo pomáhá v těle uvolňovat hormon serotonin, který zlepšuje náladu, navíc pomáhá i k vyšší tvorbě vitamínu D, který je pro tělo a jeho imunitní systém také velmi prospěšný.