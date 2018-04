Zdena Nováčková, Právo

Jak strie vznikají? Jde o výsledek praskání elastických vláken pokožky při jejím nadměrném napínání v těhotenství, při výkyvech váhy nebo skokovém růstu.

Vyskytují se nejčastěji na břiše, prsou, stehnech a bedrech a v počátečních stadiích nás mohou opravdu vyděsit - jizvičky totiž bývají rozevřené a zbarvují se do červena. Hlavně mladým dívkám proto doporučujeme mazat, mazat a zase mazat.

Zlatobýl obecný



Ne nadarmo se mu říká celík zlatobýl - kromě jiného totiž skvěle zaceluje a vyhlazuje pokožku. Výborný je proto k pravidelným koupelím.

Odvar připravíme ze dvou hrstí zlatobýlu, které povaříme tři minuty v litru vody. Necháme zchladnout, scedíme a vlijeme do koupele. Postižená místa je výhodné ještě prokrvit pomocí masážní houby. Ještě silněji působí tinktura ze zlatobýlu.

Rakytník řešetlákový

Plody této báječné rostliny jsou bohaté na flavonoidy, antioxidanty a vitamín C - to všechno působí proti vzniku strií, ale také na vyhlazování už vzniklých jizviček. Nejlepší formou užití je tmavě oranžový rakytníkový olej, a to jak zevně, tak vnitřně. Rostlina také obsahuje kyselinu listovou, vitamíny řady B, vitamín E a nenasycené mastné kyseliny. To vše podporuje kvalitu a kondici naší pokožky.

Na stejném principu působí maralí kořen, který zásobí tělo vitamíny, minerály, stimuluje výživu buněk a na druhé straně organismus zbavuje škodlivin, které se dost často projevují právě poruchami kůže.

Bělotrn kulatohlavý



Atraktivní bodlák je pro svůj dekorativní vzhled často pěstován na zahradách. Odvar z celé nadzemní části můžeme použít k omývání zjizvených míst na těle.

Proces zacelování pokožky podpoříme i vnitřním užíváním tinktury z bělotrnu, která prokrví každý kousíček tkáně, tím ji vyživí a je méně náchylná k popraskání. Pozor - bělotrn bychom neměli vnitřně užívat v případě, že se dlouhodobě léčíme kardiotoniky.

Pupečník asijský

Říká se mu také gotu kola a jeho výhodou je preventivní působení proti jizvičkám. Bývá častou součástí medicínských mastí proti striím, protože výtečně zlepšuje pružnost pokožky. Pupečník můžeme pěstovat za oknem nebo na zahrádce v nádobě, ale na zimu ji musíme přemístit do bytu.

Rostlina má ráda vlhkou půdu a její listy chutnají trochu jako petrželka. Užívá se formou výluhu nebo se dají pojídat přímo čerstvé lístečky v salátu. Výtečná je i maska - dvě hrsti čerstvých pupečníkových listů rozmixujeme na kaši s trochou olivového nebo konopného oleje. Masku nanášíme na postižená místa a necháme působit co nejdéle, klidně i přes noc (pomůžeme si zábalem z potravinové fólie). Proceduru opakujeme denně až do zlepšení stavu.

Podobnou masku je možné udělat i z přesličky polní - je bohatá na křemík, který zlepšuje pružnost a odolnost kůže.

Jedlové jehličí

Důkladně prokrví a vyživí pokožku, není od věci si z něj připravit domácí mast. Smícháme stejné množství domácího vepřového sádla a jedlového jehličí, ale je třeba pohlídat, aby jehličky byly do rozehřátého sádla zcela ponořené. Zahříváme asi jednu hodinu, potom stáhneme a necháme odstát do druhého dne. Potom sádlo opět rozehřejeme a přefiltrujeme. Vzniklá mast vydrží na chladném místě přibližně rok.

Jedlový macerát pravidelně nanášíme krouživým pohybem na postižená místa, pokožku přitom energicky masírujeme, abychom ji i prokrvili. Právě to je základ úspěchu - mast se lépe vstřebá a hojení se urychlí.

Pýr plazivý



Tenhle plevel se nevyplácí podceňovat. Zlepšuje totiž látkovou výměnu, detoxikuje organismus a tím ovlivňuje kvalitu kůže. Odvar z pýru se dá používat i zevně přímo na postiženou pokožku.

Pružnost pokožky podpoří i rozproudění lymfy. Té můžeme pomoci koupelí v bylinné směsi z echinacey, túje, tužebníku, chmele, gotu koly a pelargonie.