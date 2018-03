das, Novinky

Důsledkem nedostatečného příjmu bílkovin je také úbytek svalové hmoty. Vzhledem k tomu, že organismus bílkoviny nezbytně potřebuje, bere si je ze svalů. Úbytek svalové hmoty je následně spojen s poklesem bazálního metabolismu (výdej energie nutný pro uchování základních životních pochodů). Jestliže je příjem bílkovin nedostatečný po dlouhou dobu, dochází k poruchám imunity, otokům a špatnému hojení oděrek a ran.

S nedostatečným příjmem bílkovin se setkáváme poměrně často, především u osob s nadměrnou hmotností, které se snaží hubnout držením nevyvážených diet a u lidí, kteří nejedí maso, ani jim nechutnají mléčné výrobky.

Platí tedy, že na dostatečný příjem bílkovin musí hledět nejen kulturisté a sportovci, ale všichni, kdo chtějí žít zdravě a cítit se fit. To platí i pro děti.

Dostatek bílkovin

Hlavní jídlo by mělo pro dospělého člověka obsahovat zhruba 20 g bílkovin. „Tato hmotnost odpovídá přibližně 80 gramům pečeného kuřecího masa, 4 vajíčkům natvrdo, 500gramovému jogurtu nebo více než jednomu balení šunky. Takže časté snídaně – krajíc chleba a plátek šunky - rozhodně nestačí,“ vysvětluje dietoložka a odbornice na výživu PhDr. Karolína Hlavatá.

Stejně tak svačiny pouze ve formě ovoce nebo zeleniny bývají nedostačující, alespoň odpoledne je potřeba přidat bílkovinu.

Ideální je přitom kombinace živočišných a rostlinných bílkovin. Zdrojem bílkovin živočišného původu je maso, ryby, drůbež, mléko, mléčné výrobky a vejce.

„Pokud se stravujete především za pochodu, uvařte si do krabičky vejce natvrdo. Ozdobte jím svůj snídaňový toast s avokádem, nakrájejte ho do salátu nebo přidejte jako hlavní bílkovinu do zeleninového kari. Vejce má skutečně všestranné využití a byla by škoda toho nevyužít,“ radí Susan Bowermanová z Herbalife.

Čím je maso nebo sýr tučnější, tím je obsah bílkovin nižší! Takže uděláte lépe, když ve výběru upřednostníte libové maso před prorostlým, resp. polotučný mléčný výrobek před smetanovým.

Také platí, že čím více má potravina vody, tím méně má bílkovin. Pokud tedy potřebujete „dohnat“ bílkoviny, vyberte spíše tvarohy či skyr před mlékem nebo jogurty. Na druhou stranu jsou zakysané mléčné výrobky velmi prospěšné, proto vybírejte méně tučné varianty a vypijte větší množství (např. 500 ml nízkotučného kefíru ke svačině).

„Dejte si ovšem pozor na rostlinná mléka. Jsou sice momentálně velice populární, to ale nemění nic na faktu, že jsou mimo jiné zdrojem nechtěných sacharidů. A to se může odrazit na výsledku vaší snahy zhubnout,“ varuje Bowermanová.

Významným zdrojem bílkovin rostlinného původu jsou pak především luštěniny a výrobky z nich (např. luštěninové mouky), celozrnné obiloviny a výrobky z nich, různé výrobky ze sóji.

Většinou máme tendenci spojovat si práškový protein (bílkovinu) s kulturistikou a velkými svaly. Přitom je skvělým doplňkem, který se hodí do ovocných koktejlů a šťáv. Není to ovšem jediný způsob jeho užití – přimíchejte jednu odměrku prášku na dochucení ovesné kaše, jogurtu, tvarohu, nebo do těsta při pečení bábovky.

Pokud se nebojíte nevšedních kombinací, připravte si výživný čaj – zamíchejte vanilkový protein s trochou vody tak, aby vznikla jemná pasta, zalijte horkým čajem a navrch posypte skořicí.

„Dnes jsou na trhu k dostání i speciální proteinové tyčinky vhodné ke svačině či tzv. super kaše, které se hodí i místo snídaně,” dodává Lucie Firlová ze společnosti Emco.

Bílkoviny v potravinách živočišného původu

Druh potraviny Obsah bílkovin (100 g)

Parmezán

36

Eidam (20 %)

34

Eidam (30 %) 27

Tvrdý tvaroh

28 Játra (průměr)

17

Šunka nejvyšší jakosti

17

Maso, ryby

20-23

Vejce

11

Skyr 10 Cottage sýr 13 Jogurt 4-5