bok, Novinky

Odborníci odhalili, že u lidí, u kterých byly ve věku kolem 60 let při očním vyšetření zjištěny různé změny na sítnici oka a poškození cév (tzv. retinopatie), hrozí v pozdějším věku větší riziko výskytu demence.

Odborníci na počátku studie testovali více než 12 tisíc lidí, zaměřili se především na jejich paměťové a vědomostní schopnosti. To samé provedli o šest let později, třetí kolo testování proběhlo dvacet let po tom prvním. Současně s tím bylo pomocí speciálního přístroje zkoumáno a fotografováno oční pozadí všech účastníků.

U 11 692 lidí nebyly zjištěny na počátku žádné známky retinopatie - poškození sítnice, u 365 bylo zaznamenáno mírné poškození, u 256 pak střední až těžké poškození. Právě u jedinců s mírným až těžkým poškozením sítnice byly v rozmezí pozdějších let zaznamenány větší výkyvy ve zmíněných testech než u ostatních, zdravých jedinců.

„Malé krevní cévy v mozku jsou pravděpodobně velmi důležitým faktorem ovlivňujícím kognitivní funkce, ale bohužel nejsme schopni pořizovat obrazové snímky těchto cév. Jelikož jsou cévy v mozku a očích anatomicky velmi podobné, lze předpokládat, že pohled na cévy v oku nám umožní pochopit, co se děje v mozku a nakolik malé poškození stejných cév v mozku může přispět k poklesu kognitivních funkcí člověka,” uvedla pro Express autorka studie Jennifer J. Dealová z Univerzity Johnse Hopkinse v americkém státě Maryland.

Jisté omezení studie vidí v tom, že fotografování cév proběhlo u každého člověka pouze u jednoho oka. Výsledky studie byly publikovány v časopise Neurology.