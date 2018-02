Postup: Pohanku spaříme horkou vodou a propláchneme studenou. Potom ji zalijeme horkou vodou, na jeden díl pohanky dva díly vody. Osolíme, zakryjeme a zvolna dusíme 15 minut. Odstavíme a necháme dojít pod pokličkou. Veškerá voda by se měla vsáknout. Mezitím orestujeme najemno nakrájenou cibuli a česnek a promícháme s uvařenou pohankou a kouskem másla. Kuřecí maso osolíme, opepříme, přidáme nasekaný koriandr a vložíme do vymazané zapékací misky. Pečeme zakryté v předehřáté troubě na 170 °C 45 minut. Abychom vytvořili jemnou omáčku, přidáme nakonec do výpeku trošku másla a důkladně promícháme. Na talíři posypeme čerstvým koriandrem.