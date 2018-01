Antibakteriální účinky

Není pochyb o tom, že med dokáže ničit bakterie. Studie prokázaly, že je účinný například proti salmonele nebo bakterii s názvem Escherichia coli. Určité druhy novozélandského a malajsijského medu dokonce obstály v boji proti bakteriím Staphylococcus aureus a Helicobacter pylori.

Podle odborníků je to tím, že většina včel do něj při opylování ukládá peroxid vodíku, který má silné oxidační i redukční vlastnosti. Kromě toho je med přirozeně acidní, což jeho sílu v boji proti bakteriím jenom umocňuje.

Není proto divu, že je med podle studií účinný i při léčbě vředů, proleženin, popálenin a zánětů.

Uklidňuje hrdlo

Výsledky studie, které se zúčastnilo 139 dětí, prokázaly, že med má blahodárnější účinky na zmírnění nočního kašle a zlepšení spánku, než mají dvě nejrozšířenější látky obsažené ve většině léků proti kašli - dextrometorfan a difenhydramin.

Med by však neměl být podáván dětem do jednoho roku, neboť trávicí systémy kojenců se nedokážou poprat s kontaminanty, které by dítěti mohly způsobit botulismus (otravu botulotoxinem, který je produkovaný bakterií Clostridium botulinum).

U sportovního výkonu jsou účinky diskutabilní

Hned tři studie provedené v laboratoři sportovní výživy na univerzitě v americkém Memphisu zjistily, že med má stejně dobrý, či dokonce lepší vliv na zvyšování energie u sportovců než glukóza nebo cukr.

Studie však byly financovány organizací National Honey Board, která cílí na propagaci medu, tudíž je třeba brát tyto teze s patřičnou rezervou.

Otazník visí i u závažnějších onemocnění



Studie na krysách naznačily, že určitý typ malajsijského medu hraje roli při regulaci glykemie, tedy koncentrace glukózy v krvi. Ovšem krysy nejsou lidé, odborníci tak před přílišnou konzumací sladké pochoutky varují. Med je totiž stále metabolizován stejně jako cukr, melasa a javorový sirup.

V laboratoři bylo také prokázáno, že malajsijský med narušuje buňky rakoviny prsu, kůže a děložního hrdla. Odborníci však opět dodávají, že výsledky je nutné brát s rezervou, neboť je ještě nutná celá řada dalších výzkumů.

I přesto ale med podle serveru CNN v této sféře nabízí velký příslib. S ohledem na to, že obsahuje velké množství antioxidantů, které jsou ideálními bojovníky proti oxidačnímu stresu a zánětům, lze předpokládat, že je účinný i proti rakovině a srdečním onemocněním. Protože právě uvedené problémy takové choroby způsobují.