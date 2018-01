Suzan Davidová strávila více než 20 let zkoumáním lidských emocí, štěstí a úspěchů. Její kniha o tématu emocionálních dovedností s názvem Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in Work and Life odhaluje podle serveru Daily Mail čtyřstupňový proces, který je zapotřebí k tomu, abychom se dokázali vypořádat s negativními emocemi a brali je jako jakousi výhodu. Jak na to?

Čelte svým emocím



Přestaňte ignorovat a vytěsňovat nepohodlné myšlenky a postavte se k nim čelem. Identifikujte vaše pocity a zjistěte, čím jsou způsobené. Zbavíte se tak dlouhodobého stresu a vyčistíte si hlavu.

Oprostěte se

Dalším krokem je oprostit se od emocí a negativních myšlenek. Tímto způsobem vytvoříte otevřený, nezaujatý prostor mezi pocity a tím, jak na ně reagujete. Jen tak budete schopni opravdu správně vyhodnotit to, co se vám v životě děje.

Odpovězte si na otázky

Zamyslete se nad tím, proč se cítíte tak, jak se zrovna cítíte a co za to může. Zároveň se snažte o vašem problému přemýšlet z dlouhodobého hlediska. Je to opravdu takový problém? Soustřeďte se na vaše dlouhodobé cíle, které vás vrátí na správnou cestu a dokážou vás oprostit od momentální situace.

Přeneste se přes to



Myšlenkou tohoto bodu je najít rovnováhu mezi výzvou a vlastní kompetencí, abyste nebyli ani příliš spokojeni, ani zahlcení. To by vás mělo posílit a opět nastartovat k tomu čelit novým výzvám a situacím.