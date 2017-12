„Při skřípání zubů dochází k nevratnému poškození skloviny a zuby pak mohou být citlivé. Může také docházet k prasklinám na zubu a v extrémních případech až ke zlomeninám zubů či výplní. Při skřípání dochází také k přetěžování čelistního kloubu, to má za následek např. bolest při žvýkání, ztížené otevírání či lupání. Důsledkem skřípání mohou být také bolesti hlavy,” vysvětluje dentální hygienistka Veronika Zákopčaníková z pražské kliniky Dental Office H33.

Proto je velmi důležité začít problém řešit co nejdříve. „Pokud chce pacient trpící bruxismem zabránit poškozování zubů, případně i korunek či můstků, měl by si nechat zhotovit u zubního lékaře noční chránič zubů,“ doporučuje zubní lékařka Kristýna Krejsová z pražského Zubního centra Ořechovka.

V případě, že je příčinou skřípání stres, je dobré se zaměřit na relaxaci, meditaci, uvolňující cviky či odbornou pomoc psychologa nebo psychoterapeuta.

Malé děti by měly dodržovat spánkový režim



Pokud skřípe zuby dítě do šesti let věku, noční chrániče zubů se nedoporučují. Zde je zapotřebí upravit spánkový režim. Dítě by mělo chodit spát vždy ve stejnou dobu. Dvě hodiny před usnutím by už nemělo sledovat televizi ani mít zapnutý počítač, to pro absolutní zklidnění mysli před spánkem.

Zároveň by se děti měly vyvarovat pojídání cukrovinek a pití slazených nápojů před spaním. Jejich spánek by se měl stát klidnější a potíže se skřípáním by měly odeznít. Při déletrvajících problémech by se měli rodiče svěřit pediatrovi či zubaři.