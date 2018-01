Rada první: Nečekejte zázraky



Častou chybou hubnoucích začátečníků je, že počáteční rychlost shazování kil považují za standardní proces, který bude pokračovat podobným tempem až ke kýženým výsledkům. „Proces redukce váhy neprobíhá lineárně, nýbrž exponenciálně. V podstatě to tedy znamená, že i když to jde na začátku rychle, postupně se rychlost redukce výrazně snižuje. Jde o přirozený jev, k němuž dochází v důsledku fyziologických změn v organismu, který je vystaven náhlému strádání,“ upozorňuje hlavní trenérka fitness centra pro ženy Contours Kateřina Hollerová.

Ideální tak je váhový úbytek 0,5-1kg/týden. Při špatném zdravotním stavu je dobré hubnout ještě pomaleji.“

Rada druhá: Připravte se na dlouhý proces



Problém je i v tom, že spousta žen považuje hubnutí pouze za krátkodobou záležitost: „Nelze doufat, že po Vánocích prostě stačí potit se tři nebo čtyři měsíce ve fitness centru a tím bude všechno vyřešeno. Je zapotřebí uvědomit si, že půjde o náročný a dlouhodobý proces,“ vysvětluje Hollerová.

Jak se správně nastartovat Začněte pomalu. Skočit po hlavě do náročných sportovních aktivit by vám mohlo spíše uškodit. Začleňujte sport do svého života přirozeně, abyste si na něj mohli zvyknout jako na přirozenou část své osobnosti. Zakažte si výmluvy. I když se vám do fitka šíleně nechce, zvedněte se a prostě jděte. Jak jednou podlehnete lenosti, začne se rozlézat jako nebezpečná choroba a nakonec vás pohltí úplně. Oblečte se do sportovního už doma. Do tělocvičny vyrazte v legínách a teniskách, tím spíše se správně psychicky naladíte a jen tak vás nic nezastaví. Kupte si něco hezkého. Nemusíte mít zrovna teplákovku za tisíce, ale v pěkném oblečení už se mezi štamgasty v tělocvičně nebudete cítit tak nepatřičně. Navíc to ani nemusí stát tolik peněz. Povánoční slevy jsou v plném proudu, tak hurá do nich! Nastavte si ty správné cíle. Váš cíl by neměl znít: zhubnu pět kilo, ale: uběhnu pět kilometrů za půl hodiny. Překonáváním sebe sama najdete v pohybu potřebné naplnění, které vás požene dál. Uvědomte si, jak jste skvělá. Zatímco ostatní tak maximálně fňukají nad kily navíc, vy jste vzala věci do svých rukou a aktivně se podílíte na tom, abyste byla krásnější a lepší. A to si zaslouží hlubokou poklonu.

Rada třetí: Svěřte se odborníkům



Při radikální změně životního stylu je nejlepším řešením investovat do odborníků na slovo vzatých. Ti jsou zodpovědní jak za správný průběh hubnutí, tak za jídelníček a lví podíl mají právě také na tom, aby vaše motivace neopadla.

„Zásadní roli při hubnutí hrají nejen vaše cíle a přání, ale také složení vašeho těla, poměr svalů, tuků a vody. Proto je důležité, aby byl při procesu změny životního stylu přítomen odborník, který dokáže vyhodnotit konkrétní situaci a navrhnout trénink, který pro danou postavu skutečně funguje,“ říká fitness trenérka, která k vysněné postavě pomohla už řádce žen.

Samotný pohyb ale k lepší postavě nestačí, dosáhnete ho jen v kombinaci se správnou stravou. I zde by měla změna probíhat za účasti někoho, kdo vaše tělo dokáže správně zanalyzovat a zjistit, co je pro vás nejlepší. „Metabolismus je jako otisk prstu, každý máme jiný a každý proto vyžadujeme odlišný způsob stravování. Pod vedením výživového specialisty máte jistotu, že budete jíst skutečně to, co vaše tělo potřebuje k úpravě tělesné váhy a především celkově zdravého organismu. Navíc získáte pevnou ruku, která může dohlížet nad důsledným dodržováním jídelníčku,“ dodává nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze Světa zdraví