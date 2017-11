„Naše studie jasně poukázala na význam životního stylu, který si lidé zvolí,” uvedl pro Express Peter Joshi, který se na studii podílel.

„Zjistili jsme například, že kouření, v množství jedné krabičky cigaret denně, sníží průměrný věk dožití až o sedm let. Na druhé straně zhubnutí o pouhý jeden kilogram ho prodlouží o dva měsíce,” uvedl některá ze zjištění.

V rámci výzkumu porovnávali vědci genetické informace od 600 000 lidí, spolu s genetickými informacemi jejich rodičů. Vzhledem k tomu, že podle zjištění je volba životního stylu do značné míry ovlivňována právě genetickými prvky, mohli tak porovnat, která rozhodnutí mají na lidský život, respektive délku života, nejlepší, nebo naopak nejhorší vliv.

Pro a proti

Která rozhodnutí prodlužují život? Podle studie je přínosné neustávat ve studiu a učení, a to i dávno poté, co vyjdeme ze školy. Průběžné získávání nových znalostí a zkušeností může přidat až rok života navíc. Stejně přínosný je i pravidelný pohyb, a to v jakémkoli věku.

Nebát se výzev a stále zkoušet něco nového. I to je součástí strategie, jak žít co nejdéle.

FOTO: Profimedia.cz

Lidé, kteří toto dodržují, stejně jako si hlídají zdravou váhu a nekouří, jsou ti, kteří žijí nejdéle. Co se samotného kouření týče, lidé, kteří s ním skoncují, mohou žít stejně dlouho jako ti, kteří nikdy nekouřili, tvrdí vědci. Dávají tím tedy najevo, že nikdy není pozdě s kouřením přestat.

Prodloužit život si lze dle vyjádření vědců i konzumací prospěšných druhů potravin - například jablečného octa, ořechů, ryb a zeleniny.

Co se negativ týče, výrazně zkrátit život může kromě zmíněného kouření i obezita, se kterou jde mnohdy ruku v ruce například cukrovka.