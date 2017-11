Na podzim se nemusíte ani příliš „snažit” a kašel vás chytne, ani nevíte jak. Místo okamžitého nasazení léků nejdříve zkuste dodat tělu energii, aby se s nemocí vyrovnalo samo.

Spánek a dostatečná hydratace

Osvědčený tip na každou nemoc je pořádná dávka spánku. Nemocné tělo je totiž oslabené a potřebuje dodat energii, kterou spánek přináší. Stejně tak je dobré tělo zavodnit. Hydratace totiž podporuje schopnost organismu eliminovat patogeny a viry. Voda navíc, stejně jako čaj či polévka, uklidní suchý a poškrábaný krk.

Vydatná sprcha

„Dlouhá sprcha je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, protože vám rozhýbe dýchací cesty,” říká doktorka Leslie Mendoza Templeová. Zároveň vám uvolní svaly a vy se budete cítit lépe. Nezapomeňte se po ní ihned zabalit do teplého županu.

Konvička na výplach nosu

Pokud za vaším kašlem stojí alergie, vyzkoušejte konvičku na výplach nosu, která navíc otužuje nosní sliznici a činí ji tak odolnější vůči virovým či bakteriálním infekcím.

Horký vývar

Polévka je grunt, to víme všichni. Pokud vás sužuje nemoc, nezapomeňte do svého domácího vývaru přidat i nějaká antivirotika, jako jsou houby shiitake, které posilují imunitu, nebo česnek. Do asijských vývarů se navíc hodí citrónová šťáva a chilli papričky, které vás pořádně prohřejí.

Vytvořte si domácího bacilobijce

Každá rodina má recept na svého vlastního bacilobijce. Doktorka Templeová na kašel radí smíchat domácí med se skořicí, kurkumou, troškou černého pepře a práškovým zázvorem. Poměr surovin dávejte od oka. Tato kombinace chutná jako jakási asijská marmeláda, med má antibakteriální účinky, koření podpoří imunitní systém. Dávkujte jednu lžičku několikrát denně.

Olej z oregana

Na začínající kašel funguje báječně olej z oregana. Zabíjí bakterie a pomáhá zklidnit postiženou oblast krku. Kápněte si jednu kapku oleje na levou a pravou stranu jazyka a poté opatrně spolkněte.

„Chutná to hořce a pálí to, ale několikrát mě to zachránilo před pořádným kašlem a ztrátou hlasu,” uzavřela doktorka Templová pro Health.