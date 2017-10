Stárnutí je přirozený proces, kterému se nevyhneme. Málokdo by ale chtěl dobrovolně a rychle zestárnout - nejen vzhledově. Aby k tomu opravdu nedocházelo, stačí se vyhnout některým nevhodným návykům. Jejich přehled přinesl server Women´s Health magazine.

Nechráníte pokožku

Jak udržet pokožku co nejdéle pevnou a mladistvě vyhlížející? Chraňte ji před slunečním zářením, radí Joshua Zeichner, vedoucí kosmetického a klinického výzkumu na katedře dermatologie v newyorské nemocnici Mount Sinai. Léto už je sice za námi, ale to neznamená, že bychom na ochranu před slunečním zářením měli zcela zapomenout.

„Vystavení UV záření urychluje vznik volných radikálů, které poškozují kolagen, elastin a samotné kožní buňky, což vede k předčasnému stárnutí pokožky, vzniku vrásek či tmavých skvrn,” dodal.

Málo spíte

Dostatečný spánek udržuje nejen duševní zdraví, díky němu také vypadáme fit a mladě. Jak vysvětluje doktor Zeichner, naše kožní buňky fungují na základě tzv. cirkadiánního rytmu. Jde o spánkový cyklus, při kterém se střídá spánek s obdobím bdění.

V nočních hodinách, kdy odpočíváme, během tohoto cyklu dochází k opravám škod, kterým jsme byli vystaveni během dne - ať už to bylo sluneční záření nebo znečištěné ovzduší. Když noční spánek výrazně zkrátíme, celý proces obnovy se rovněž zkrátí, kůže tak nebude stoprocentně připravena čelit nástrahám dalšího dne. To vše vede k méně zdravým buňkám a předčasnému stárnutí pleti.

Přijímáte příliš mnoho cukru



Rádi ve chvílích volna mlsáte? Pak se to jistě brzy projeví na vaší váze. To ale není všechno. Pokud budete přijímat ve stravě příliš mnoho cukru a dalších nezdravých látek, projeví se to pravděpodobně i na stavu vaší pleti.

Výsledkem tak může být například nezdravě vypadající pokožka náchylná k častějšímu výskytu akné.

Kouříte

Než si zapálíte další cigaretu, mějte na paměti, že plíce nejsou jediným orgánem, který tímto nezdravým návykem poškozujete. Lékaři to dokládají výsledky studie, při které sledovali 79 párů dvojčat, z nichž jedno v dané době kouřilo, nebo kouřilo zhruba o pět let déle než druhé z dvojčat. Kuřáci měli v porovnání s nekuřáky viditelnější a větší kruhy pod očima, ale také více vrásek. Výsledky byly publikovány v časopise Plastic and Reconstructive Surgery.

Pijete více, než je zdrávo

Existuje dobré vysvětlení, proč nikdo nevypadá po prohýřené noci ve formě a zdravě. Alkohol, který konzumujeme v nadměrném množství, podle odborníků snižuje hladinu antioxidantů v pokožce, čímž dochází k častějším zánětům a vyššímu poškození kožních buněk. Zároveň výrazně dehydratuje, pokožka tak vypadá suchá a hrubá.