Ve skutečnosti se po vyhodnocení 38 dříve publikovaných vědeckých studií, zahrnujících více než 20 tisíc melanomů (zhoubných nádorů), ukázalo, že pouze 29 % případů rakoviny kůže vzniklo v mateřském znaménku, které již pacienti měli. Celých 71 % případů pocházelo z nových kožních lézí.

„Pacienti i lékaři by si měli uvědomit, že kůže bez mateřských znamének je větším rizikem než to, že by se ze stávajících znamének rozvinul melanom,“ upozorňuje vedoucí výzkumného týmu, doktor Riccardo Pampena.

Melanomy, které vzniknou samy od sebe, bývají také agresivnější než ty, které jsou spojeny s mateřskými znaménky. To naznačuje, že by tyto dva druhy zhoubného bujení mohly být odlišné, dodal Pampena pro webMD.

Pozor na nové zárodky



Nehledě na to by však dermatologové měli vždy provést kompletní vyšetření kůže a podrobně prozkoumat jakákoli netypická znaménka, zdůraznil Pampena. „Pacienti a lékaři by neměli zkoumat pouze mateřská znaménka, ale celý povrch kůže,“ dodal.

Doktorka Victoria Sharonová souhlasila, že je potřeba u pacientů hledat jakákoli nová znaménka. „Ačkoli je důležité prozkoumat existující znaménka, stejně tak důležité je věnovat pozornost novým podezřelým lézím,“ poznamenala.

Dermatoložka Doris Dayová uvedla, že na toto téma probíhá diskuse. „Zda melanom vzniká z již existujících znamének, je kontroverzní téma. Někteří lidé tvrdí, že stávající znaménka jsou stejná jako zbylá kůže a nejsou tedy původcem rakoviny. Ale víme, že melanom může vzniknout v zárodku nového,“ dodává odbornice.

Znát svou kůži



Ačkoli je prohlídka kůže nejlepší cestou, jak odhalit rakovinu, pacienti často nerozumí tomu, na co se dívají. „Pacienti hledají vyvýšená znaménka a další věci, které nejsou pro dermatologa důležité. Mne jako dermatoložku zajímají především nově vzniklá znaménka, která je zapotřebí řešit,” vysvětluje Dayová.

Lidé by měli na své kůži hledat jakékoli změny. „Je potřeba, aby svou kůži znali. A pokud najdou cokoli, co se zdá být nové nebo odlišné, je potřeba to konzultovat s dermatologem. Proto je doporučována každoroční preventivní prohlídka u dermatologa, aby včas odhalil potenciální problémy.”

Pro prevenci rakoviny kůže je také důležité být rozumný, co se týká vystavování slunečnímu záření. „To znamená nosit klobouk, sluneční brýle, zůstávat ve stínu, pokud to jde, vyhýbat se polednímu slunci a pravidelně a opakovaně používat opalovací krémy,“ uzavírá téma dermatoložka.

Analýza byla publikována 29. srpna 2017 v Journal of the American Academy of Dermatology.