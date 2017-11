„Zatím nevíme, co je hlavním problémem kolísající váhy. Může to být odraz problémů s dodržováním jídelníčku a cvičebního plánu. Ale je také možné, že problém je fyziologický, že někteří lidé shazují kila rovnoměrněji než jiní, nehledě na to, jak důsledně dodržují dietu,“ vysvětluje pro CNN vedoucí studie Emily Feigová z Massachusetts General Hospital ve Spojených státech.

K udržení či dosažení váhy je tedy dobré vytvořit si dlouhodobý, a přitom stabilní plán zdravého stravování a pohybu. „Věci jako plánování dopředu, příprava jídla na celý týden v neděli a omezení stravování v restauracích může pomoci, jelikož omezí možnost dělat impulzivní rozhodnutí ohledně jídla. Vytvoření návyku zdravého a stálého stravování může pomoci pacientům snížit váhové výkyvy a zhubnout rovnoměrněji, i když za cenu pomalejšího tempa,“ upozorňuje odbornice.

Studie zveřejněná v odborném časopise Obesity zahrnovala 183 dospělých trpících nadváhou nebo obezitou. Po dobu jednoho roku se tito lidé účastnili hubnoucího programu, v němž dostávali rady ohledně stravy a cvičení. Jejich váha byla monitorována, měřena a analyzována každý týden od začátku programu. Účastníci také navštívili hodnotící setkání po šesti, dvanácti a čtyřiadvaceti měsících.

Výzkumníci zjistili, že kolísání váhy u dospělých každý týden, měřeno prvních 6 a 12 týdnů programu, bylo spojeno s nižším úbytkem váhy v době dvanáctého a čtyřiadvacátého měsíce. Jinými slovy, podle závěrů studie kolísavá váha zjištěná na počátku programu předpovídala, kteří pacienti budou mít problémy s kontrolou své hmotnosti až do konce programu, a následně i o rok později.

„Úbytky v prvních týdnech hubnutí tak mohou předpovědět konstantní váhový pokles až na dva roky dopředu. Vypadá to tedy, že jak úspěch, tak stabilita při hubnutí na začátku programu jsou důležité pro dlouhodobý efekt,“ dodává vědkyně.

Hubnoucí plán na míru

Podle odbornice na výživu, doktorky Zhaoping Li, je důležité při sestavování hubnoucích plánů hledět na individualitu jednotlivce. Aby plány fungovaly, musí pacientovi sedět nejen fyziologicky, vyhovovat jeho tělu, ale musí být také proveditelné a praktické pro běžný život.

„Takže pokud víme, že se někdo trápí už na začátku, musíme plán upravit,“ poznamenává. „Může to být jídelníček, může to být změna životního stylu. Víme, že pokud plán neupravíme, pacienti se přestanou snažit. To je to, co nám studie reálně ukazuje.“

Podle doktora Johna Mortona je na studii zajímavé i zjištění, že úbytek hmotnosti se neprojevuje jako přímá linie. „Na začátku hubnete, po nějaké době se hubnutí zastaví. A pokud setrváte v dietním plánu, hubnutí se opět rozjede,” dodává odborník.