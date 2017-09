Jak obelstít mozek, abyste jedli méně

Při snaze zhubnout u každého jedince funguje něco jiného. Podle psychologa Charlese Spence za to může především mozek. Jak moc velké uspokojení vám přinese vaše snídaňové smoothie nebo odpolední svačinka je více ovlivněno tím, co máte v hlavě než tím, co máte v ústech.