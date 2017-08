Paddleboard jóga spočívá v provádění jógových poloh a sestav na poněkud vratké ploše surfového prkna. Při cvičení tak lidé musí více dbát na preciznost prováděných cviků a udržování rovnováhy. Tento speciální druh jógy jsme si vyzkoušeli s cvičitelkou jógy v areálu Wake & Fun v Třebouticích.

„Jóga na paddleboardu je klasická jóga nebo jakýkoli druh jógy, který cvičíme, jen na paddleboardu na vodě. Učí nás to mít větší balanc, protože paddleboard i voda se hýbe. Také používáme vnitřní svaly těla, tzn. břicho, záda, ruce,” vysvětluje cvičitelka, která po světě pořádá semináře a workshopy spojené s jógou.

Přestože paddleboard jóga je svým provedením o něco náročnější než klasická a určitá zkušenost s ní je potřebná, podle Pokorné i tak nic nebrání tomu, aby si i lidé neznalí jógy paddleboard nevyzkoušeli třeba na dovolené.

Udržet se na vodě v některých jogínských polohách není vůbec jednoduché.

FOTO: Novinky

„V tom případě to samozřejmě zkuste, je to sranda a maximálně spadnete do vody,” doporučuje cvičitelka.

Jóga se v posledních letech stala velmi populární i mezi Čechy, paddleboard jógu podle cvičitelky využívají i muži.

„Třeba muži, kteří jezdí na surfu, nebo je baví tenhle sport, tak i touto cestou se můžou dostat k paddle józe,” dodává Pokorná.