Produkty bez chemie



Všechno je chemické. Ano, doslova všechno. Vzduch, který dýcháte, voda, kterou pijete, noviny, co držíte v ruce. Nic není "bez chemie". V populární kultuře slovo "chemický/chemická/chemické" často používají aktivisté, kteří nemají ani potuchy o chemii a toxikologii, a jen straší veřejnost ohledně jídla a životního prostředí.

Detoxikace



Každý den konzumujeme toxické látky. Většina z nich se přirozeně vyskytuje v našem životním prostředí. Rýže obsahuje arzén, mořské plody obsahují methyl rtuť a naše těla produkují toxické látky jako běžnou součást metabolismu. Ale mám dobrou zprávu! Naše tělo je dokonale schopné zvládnout toxiny. Nepotřebuje "detox" nebo "pročištění", protože o to se starají játra a ledviny.

Antioxidanty a produkty proti stárnutí

I když není známo, proč naše tělo stárne, existuje na toto téma řada různých hypotéz. Jednou z nejoblíbenějších je názor, že v průběhu času poškozuje tělesné buňky oxidační stres coby vedlejší produkt metabolismu. Tomu by teoreticky měly zabraňovat antioxidanty, ale klinické testy to neprokázaly. Nejlepší způsob, jak "zůstat mladý", je vhodná strava, cvičení - a genetické štěstí. Většina podobných produktů je pravděpodobně podvod.

Silice neboli esenciální oleje



Silice neboli esenciální oleje získaly své označení, protože obsahují esenci z rostliny, ze které byly získané - tedy nikoli proto, že by byly esenciální, tedy podstatné a zásadní pro lidskou stravu.

Jako mnoho rostlinných extraktů, i esenciální oleje mohou obsahovat užitečné složky, jako jsou konzervanty či antimikrobiální látky. A podle toho, o jakou rostlinu se jedná, mohou taky příjemně vonět. Ale dávejte si pozor na šarlatánské prodejce esenciálních olejů, kteří vám je nabízejí jako všelék na cokoli.

Bezlepková strava



Metabolismus velmi malého množství lidí nedokáže zpracovat lepek. Mizivé procento lidí je na něj alergických, a další malé procento lidí trpí celiakií. A i když někteří lidé mohou trpět zvýšenou citlivostí na lepek, propagovaná bezlepková strava nepodložená zdravotním důvodem je módní výstřelek. A lidé, kteří hlásí, že se jim po bezlepkové stravě zlepšil zdravotní stav, se nejspíš cítí lépe díky tomu, že ze stravy vyloučili nadbytečné uhlohydráty.

Přírodní je lepší

Všeobecně rozšířený mýtus, že přírodní je lepší, je základem čehokoli od alternativní medicíny až po zastánce bio-potravin. Tento slogan je přitom učebnicovým příkladem pavědy. Neštovice, HIV, arzén, jedovatý břečťan, chřestýši i škorpióni - to všechno je přírodní, zatímco mnoho léků přínosných pro zdraví přírodních není.

Quinoa neboli merlík čilský



Merlík čilský, který je známý i pod anglickým jménem quinoa, anebo pod označením "kaše hippíků". Ještě před několika lety o něm nikdo neslyšel, než se do něj zamilovaly elity, co mají víc peněz než rozumu. Stejně jako další obiloviny je merlík zdravý, ale není na něm nic magického. Bez ohledu na to stoupla západní poptávka po merlíku natolik, že si chudí Peruánci a Bolivijci mohou sotva dovolit koupit potravinu, kterou pěstují jejich krajané.

Raw neboli syrová strava



Neexistuje žádný důvod, proč jíst syrové nebo nepasterizované mléčné produkty, šťávy, vejce nebo maso. Pasterizujeme a vaříme své jídlo, abychom zabili nebezpečné mikroorganismy, z nichž některé by mohly být smrtící. Pavěda tvrdí, že pasterizace jídlo připravuje o výživné látky. Ve skutečnosti jediná věc, o kterou pasterizace jídlo připravuje, je riziko nemoci.

Kurkuma



Kurkuma neboli indický šafrán je koření ze sušeného mletého oddenku kurkumovníku dlouhého. Není to superpotravina, protože to není žádné jídlo. A to navzdory tvrzení, že aktivní složka - kurkumin - dělá zázraky pro zdravé cévy.

Nesnažte se vpíchnout si kurkumu do krevního oběhu, protože vás to zabije, jak letos na jaře zjistila jedna 30letá žena ze San Diega.